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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi - Son Dakika

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi

05.01.2022 13:52
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 2022 yılında hizmet alımıyla kiralanan 30 adet araç 14 ilçe ve 8 şube müdürlüğünde kullanılmak üzere törenle teslim edildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 2022 yılında hizmet alımıyla kiralanan 30 adet araç 14 ilçe ve 8 şube müdürlüğünde kullanılmak üzere törenle teslim edildi.

İl Müdürlüğü Kütahya Yolu hizmet kampüsünde düzenlenen araç teslim törenine; İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Müdür Yardımcısı Murat Eren, şube ve ilçe müdürleri katıldı.

"Güçlendirilmiş araç filomuzla daha fazla sahada olacağız"

İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2022 yılında şube ve ilçe müdürlüklerimizce kullanılmak üzere 24 adet sıfır binek araç ve 6 adet arazi aracı olmak üzere toplamda 30 adet araç hizmet alımı yoluyla kiralanmıştır. Hayvansal üretim ve hayvan sağlığı, gıda ve su ürünleri denetimleri, bitkisel üretim ve bitki sağlığı, kırsal kalkınma hizmetleri, arazi toplulaştırma ve tarımsal altyapı, çayır, mera ve yem bitkileri çalışma kollarında, daha aktif şekilde hizmet verebilmek ve gidilecek yere daha etkin ulaşımı sağlayabilmek amacıyla güçlendirilmiş araç filomuzla daha fazla sahada olacağız. Üreticilerimize, yetiştiricilerimize en iyi şekilde hizmet sunmaya devam edeceğiz, bu sayede il müdürlüğümüz bünyesinde sürdürülen çalışmalarla birlikte hizmet kalitemizi artırarak daha fazla üreticiye ulaşabileceğiz. Yeni kiralanan araçların hayırlı uğurlu olmasını ve kazasız belasız kullanılmasını diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi

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Eskişehir, Kütahya, Tragger, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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