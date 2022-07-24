İlçenin tarihi yerlerini gezdiler - Son Dakika
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İlçenin tarihi yerlerini gezdiler

24.07.2022 09:49
İlçenin tarihi yerlerini gezdiler

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Anadoluyuz Biz Projesi" çerçevesinde Bozüyük'e gelen Çanakkaleli gençler, ilçenin tarihi yerlerini gezerek inceleme fırsatı buldular.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Anadoluyuz Biz Projesi" çerçevesinde Bozüyük'e gelen Çanakkaleli gençler, ilçenin tarihi yerlerini gezerek inceleme fırsatı buldular.

Gezi dolayısıyla ilçeye gelen gençler, ilk olarak merkez Kasımpaşa Camii'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. İmam tarafından caminin tarihi yapısı ve seyri hakkında bilgiler aktarıldı. İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, gençlere tarihi eserlere sahip çıkmanın önemli olduğundan bahsetti. Ardından Metristepe köyüne geçen gençler, burada Doruk ve Metristepe Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitliklerin tarihi yapısı hakkında bilgiler aldılar. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Hisarcık, gençlik, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İlçenin tarihi yerlerini gezdiler - Son Dakika

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