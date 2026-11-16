İletişim Başkanı Duran, İsrail saldırılarında 74 bini aşkın sivilin öldürüldüğünü söyledi

İletişim Başkanı Duran, İsrail saldırılarında 74 bini aşkın sivilin öldürüldüğünü söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İletişim Başkanı Duran, İsrail saldırılarında öldürülen sivil sayısının bugün itibarıyla 74 bini geçtiğini bildirdi. Duran'a göre 11 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail 1600'den fazla Filistinliyi öldürdü, 5 binden fazla kişiyi yaraladı.
İletişim Başkanı Duran: " Bugün itibarıyla İsrail saldırılarında katledilen sivillerin sayısı 74 bini aştı. 11 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana ise İsrail bin 600'den fazla Filistinliyi katletti ve 5 bini aşkın kişi ise yaraladı."
Kaynak: İHA
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