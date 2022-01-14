İletişim Başkanlığı dijital tırı Alaplı'da - Son Dakika

İletişim Başkanlığı dijital tırı Alaplı'da

ZONGULDAK - Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Hükümet caddesinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Türkiye'nin teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlattığı 'Dijital Tır'ı, Alaplı'ların ziyaretine açıldı. Vatandaşların, Alaplı Hükümet Caddesi'nde konuşlandırılan tır Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaret edebilen tırda, harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna deneyim alanları yer alıyor. Ziyaretçileri, tırın girişinde üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor. Sihirli aynada ziyaretçiler, o anki nabız atışlarını ve ateşlerini görme imkanı buluyor. Ayrıca, Türkiye'nin altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olan Fatih sondaj gemisinin hologram şovu gösteriliyor.

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı 15 Ocak cumartesi gününe kadar saat 12.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Dijital Tırı, ziyaret eden Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz herkesin tırı gelip görmesi gerektiğini ve oldukça güzel bir çalışmaların yapıldığını vurguladı.

Kaymakam Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırlamış olduğu dijital mobil tır bugünde ilimizde başladı. Yaklaşık Alaplı'da 2 günlük bir program. Son derece güzel hakikatten gençlerimize ve çocuklarımıza yöneliktir. Bizim tarihi, milli ve kültürel değerlerimizi, vizyon projelerimizi tanıtan, dijital ortamda çok güzel hazırlanmış ve dediğim gibi çocuklarımıza, gençlerimize çok müthiş bir kazanım sağlayacak bir program. son zamanlarda Türkiye'yi ön plana çıkaran özellikle Azerbaycan savaşında ve diğer yerlerde savunma gücünü temsil eden İHA'larımız, SİHA'larımız burada. Simülasyonlarıyla canlı bir şekilde görüyorsunuz. Bizim milli gururumuz bunlar. Bir hafta burada çocuklarımızın, gençlerimizin bu ciddi kazanımdan yararlanmasını diliyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve iletişim başkanlığına buradan teşekkür ediyorum" diye konuştu.