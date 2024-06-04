İliç'te bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Yerel

İliç'te bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan İliç'teki madende yaşanan heyelan sonucunda toprak altında kalan bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ailenin başsağlığı ve sabır dileklerini ileterek, diğer işçilere ulaşmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

04.06.2024 15:16
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(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha cansız bedenine ulaştık"  dedi.

İliç Çöpler Altın Madeni'nde yığın liçi altında kalan 9 işçiden birine daha ulaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"9 işçi toprak altında kaldı"

Altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kalmış, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin de 4 Mayıs'ta cenazelerine ulaşılmıştı.

Toprak altında kalan 4 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İliç'te bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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