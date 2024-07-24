Ilıca Halk Plajı\'na 5. kez mavi bayrak verildi

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Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından, kıyıların korunmasını sağlamak amacıyla her yıl verilen mavi bayrak, bu yılda dünyaca Ilıca Halk Plajı'na üst üste 5. kez verildi. Ilıca Plajı dışında, 12 plaj ve 3 marina da mavi bayrak için hak kazandı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), her yıl düzenli denetimler yaparak, kriterlere uyan plajları mavi bayrak ile ödüllendiriyor. Son olarak Çeşme'de düzenlenen törende, denetimleri bu yıl da geçen ve 2020 yılından bu tarafa mavi bayrak bulunduran dünyaca ünlü Ilıca Plajı'na tekrar mavi bayrak verildi. Belediye tarafından ücretsiz işletilen Ilıca Halk Plajı'nın dışında; Tekke Halk Plajı, Dalyan Kocakarı Halk Plajı, 10 turistik otelin plajı ve 3 marinaya da mavi bayrak verildi. Mavi bayraklar, Ilıca Halk Plajı'nda düzenlenen törenle tekrar göndere çekildi.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme'de 16 mavi bayraklı plaj ve marina olduğunu söyledi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de, "Denizlerin koruyucusu ve dünyanın bir numaralı eko etiketi olan mavi bayrak ödülü, Çeşme'mizin üç mavi bayraklı halk plajından biri olan Ilıca Halk Plajı'na verildi. 2024 Mavi Bayrak Sertifikasını alarak bu prestijli ödüle yeniden layık görüldük. Bu ödül, Çeşme'nin yalnızca bir turizm merkezi değil, aynı zamanda çevre bilincinin yüksek olduğu bir ilçe olduğunu da gösteriyor" dedi.

Ilıca Halk Plajı'nda düzenlenen törene ayrıca; İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Altan İnanç, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yaşar, Çeşme Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Akın Satkan, Kültür Turizm İl Müdürü Fahrettin Kerem, TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatör Yardımcısı Yetkin Karabinali, CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar ve yönetimi, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR