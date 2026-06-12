İlk Van Hacı Kafilesi Yurda Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İlk Van Hacı Kafilesi Yurda Döndü

12.06.2026 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'dan kutsal topraklara giden 191 kişilik hacı kafilesi, 51 gün sonra duygusal bir şekilde döndü.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hac ibadetini yerine getiren 191 kişilik ilk Van hacı kafilesi yurda döndü.

Van'dan kutsal topraklara uğurlanan ilk hac kafilesi, yaklaşık 51 gün süren manevi yolculuğun ardından yurda döndü. Van Ferit Melen Havalimanı'nda gerçekleşen karşılamada duygusal anlar yaşandı. Aileleri ve akrabalarıyla uzun süre ayrı kalan hacılar, sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Duygusal anların eksik olmadığı karşılamada, vatandaşlar hacı yakınlarını çiçeklerle karşıladı.

Van İpekyolu İlçe Müftüsü Van 1. Kafile Başkanı Fatih Tavlaşoğlu, güvenli şekilde hac vazifelerini yerine getirdiklerini belirterek, "Van 1. kafiye olarak 51 günün sonunda bugün memleketimize döndük. Hiçbir kaybımız sıkıntımız olmadı. Şükürler olsun, devletimiz milletimiz var olsun. Çok güzel geçti. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Güvenli bir şekilde haccımızı yaparak yurdumuza döndük" dedi.

Hacı Hakan Güldağlı ise, "Bunun tarifi yok. Anlamak için yaşamak lazım, Allah kabul eylesin. Gitmek isteyen herkese de orayı nasip eylesin. Oranın manevin havası atmosferi bir başka oluyor. Rabbim herkese nasip etsin inşallah" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Yaşam, Yerel, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel İlk Van Hacı Kafilesi Yurda Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
İngiltere Savunma Bakanı istifa etti İngiltere Savunma Bakanı istifa etti
Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu’nda kabul edildi Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu'nda kabul edildi
ABD, Gazze Sınırında Dev Üs İnşasına Başladı ABD, Gazze Sınırında Dev Üs İnşasına Başladı
Aynur Kanbur Davasında Olay Yeri Keşfi Yapıldı Aynur Kanbur Davasında Olay Yeri Keşfi Yapıldı

13:22
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
11:58
Merkez Bankası’ndan kritik ipucu geldi İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
10:53
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 13:40:53. #7.13#
SON DAKİKA: İlk Van Hacı Kafilesi Yurda Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.