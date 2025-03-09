İlkadım Belediyesi\'nden Ramazan Denetimleri!

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için denetimlerimiz aralıksız sürecek" dedi.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelindeki denetimlerini artırdı. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla zabıta ekiplerinin 7 gün 24 saat sahada görev yaptığını vurguladı.

Denetimlerin kesintisiz devam ettiğini belirten Başkan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi olarak, halkımızın güvenli ve sağlıklı alışveriş yapmasını sağlamak en önemli önceliklerimizden biridir. Bu doğrultuda Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizdeki zincir marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Raf ve kasa fiyat uyumu, son kullanma tarihi kontrolleri, hijyen şartları denetimi ve fiyat değişim tarihleri gibi birçok kriteri titizlikle inceliyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması, güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için bu denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAMSUN