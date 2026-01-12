Salihli'de terzilerde Saygın ikinci kez kazandı - Son Dakika
Salihli'de terzilerde Saygın ikinci kez kazandı

Salihli'de terzilerde Saygın ikinci kez kazandı
12.01.2026 19:28  Güncelleme: 19:31
Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan genel kurulda İlkay Saygın, 350 oydan 162'sini alarak ikinci kez başkan seçildi. Saygın, hizmete devam edeceklerini belirtti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 adayın yarıştığı Terziler ve Tuhafiyeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunda İlkay Saygın ikinci kez başkan seçildi.

381 üyesi bulunan Salihli Terziler ve Tuhafiyeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan genel kurulunu Belediye Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Safa Şen'in yaptığı genel kurulda, başkanlık için İlkay Saygın, Şerif Ali Girgin ile Arif Bal yarıştı. Kongrede kullanılan 350 oyun 162'sini alan İlkay Saygın, ikinci kez başkan seçildi. 5 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Şerif Ali Girgin 122, Arif Bal ise 61 oy aldı.

Salihli Terziler ve Tuhafiyeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda güven tazeleyen İlkay Saygın, hizmete kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi. Saygın, tüm üyelere teşekkür etti.

İlkay Saygın Başkanlığı'ndaki Salihli Terziler ve Tuhafiyeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yönetim kurulu; Metin Akar, Adil Ökdemir, Selman Uysal, Özcan Kurt, Semih Dere ve Gökhan Esen'den oluşurken, denetim kurulu ise Melike Özyaman, Şafak Acar ve Hüseyin Doğan'dan oluştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Salihli, Manisa, Yerel, Son Dakika

Salihli'de terzilerde Saygın ikinci kez kazandı

SON DAKİKA: Salihli'de terzilerde Saygın ikinci kez kazandı - Son Dakika
