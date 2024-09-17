İlköğretim Haftası Kutlandı - Son Dakika
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İlköğretim Haftası Kutlandı

İlköğretim Haftası Kutlandı

Bozüyük'te İlköğretim Haftası etkinlikleri düzenlendi, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' konuşuldu.

17.09.2024 16:12
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- Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Cumhuriyet Meydanında İlköğretim Haftası Kutlamaları gerçekleştirildi.

Bozüyük Kaymakamı Sayın Adem Öztürk, ilçe protokol üyeleri ile okul ve kurum idarecilerinin katıldığı törende günün önemine binaen konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya yaptı. Çetinkaya yaptığı konuşmada

"2024 2025 eğitim öğretim yılına Türk eğitim tarihinde bir dönüm noktası oluşturacağına inandığımız "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile adım atıyoruz. İnanıyorum ki biz elbirliği ile birbirimizi destekleyerek elimizi taşın altına koymaktan imtina etmeyerek yeni nesillerin inşasında üzerimize düşeni yapacak ve Türkiye Yüzyılının hakkını vereceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder." sözünden anlaşılacağı gibi İstiklal ve istikballe ilgili olarak üzerinde hassasiyet ve durulması gereken en önemli konuların başında eğitim gelmektedir. Bu düşüncede yeni eğitim yaklaşımı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile çocuklarımızı zihni açık ufku geniş insanlar olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Devamında sahnelenen folklor gösteri ve okunan şiirlerin ardından Kaymakam Adem Öztürk ve ilçe protokolü tarafından İlköğretim Haftası münasebetiyle yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesi ile tören son buldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İlköğretim Haftası Kutlandı - Son Dakika

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