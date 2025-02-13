İmam Evleri İhaleye Çıkıyor: Din Görevlileri Mağdur Olacak mı?

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İmam evlerinin belediyenin encümen kararıyla ihaleye çıkılarak kira alınacağını ve din görevlilerine tebligat göndererek kira talebinde bulunduklarını söyleyen Tekbir-Sen Genel Başkanı Zübeyir Demirkaya, yazılı ve sözlü olarak itirazımıza rağmen bu tavırların devam ettiğini söyledi.

Mustafakemalpaşa İtfaiye Parkı'nda yapılan açıklamada, Tekbir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Erkam Gündem, Nilüfer İlçe Başkanı Ali Göleç ve Dinayet Birsen Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Sabri Karataş katıldı.

Bu durumun devam etmesi halinde kırsal mahallelere imam gelmeyeceğini söyleyen Tekbir-Sen Genel Başkanı Zübeyir Demirkaya, "6 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6360 sayılı büyükşehir yasasıyla, köy tüzel kişiliğine ait taşınmazların belediyelere devredilmesi sonucu, yasadan önce köy olan mahallelerimizde ikamet eden vatandaşlarımızın imece usulüyle yaptırmış oldukları imam evlerinden Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin belediye encümen kararıyla ihaleye çıkılarak kira alınacağını ve geriye dönük ecri misil uygulanmak suretiyle vatandaşlarımızın yaptırmış oldukları imam evlerinden din görevlilerimize tebligat göndererek kira talebinde bulunmaktadır. Belediyenin almış olduğu bu karara Tekbir-Sen olarak yazılı ve sözlü olarak itirazımızı beyan ettiğimiz halde maalesef bu tavırlarından vazgeçmemektedirler. Sendikalar kanunun verdiği yetkiye dayanarak, din görevlilerimize zorla dayatılmak istenen bu uygulamaya bir an önce son verilmesi, din görevlilerimizin zaten köylerde kaldıkları lojmanların bakımsız ve tamirat ve tadilata ihtiyaç duyması sebebiyle mağduriyet yaşadıklarını ve bir çok din görevlimiz lojmanların bakım ve onarımını cebinden harcamak suretiyle yaptırdıklarını ve din görevlilerimizin sesini ve mağduriyetlerini duyurmak istiyoruz. Biz din görevlileri olarak imam evlerinde oturmamızın tek sebebi, görev yaptığımız köylerde oturabileceğimiz ve görevimizi aksatmadan devam edebileceğimiz bir meskene sahip olunmaması. Eğer siz bu inadınıza devam ederseniz kırsal mahallelerimize imam gelmeyecektir ve görev yapan hocalarımız tayin isteyerek başka yerlere giderek bu durumda işe kırsal mahallelerde ki vatandaşlarımız mağdur olacaktır" dedi.

Bir imama belediyenin bilgisi olmadan binada oturduğu gerekçesiyle geriye dönük 20 bin lira ücret talep edildiğini ifade eden Demirkaya, "Vatandaşlarımızın alın terleriyle kazandıkları paralarla köyümüz imamsız kalmasın diye yaptırmış oldukları imam evlerinde belediye olarak hiçbir katkınız olmadığı halde sadece kanunen size devredildi diye vatandaşları mağdur etme pahasına siz o imam evlerinden kiralamaya devam mi edeceksiniz. Bir hocamıza gelen tebligatta belediyeye ait bir binada belediyenin bilgisi olmadan oturduğunu, bu sebeple geriye dönük 20 bin lira ücret talep edildiğini öğrendik. Bu hocamız o binaya oturduğunda su aboneliğini almak için belediyenizden izin almadı mı? Elektrik aboneliğini almak için belediyenizin izni alınmadı mı? Elbette hocamız bu abonelikleri yaparken belediyenizden gerekli izinleri alarak abonelikleri üzerine aldı. Aksi takdirde zaten abonelikleri alamıyordu. Büyükşehir yasasıyla köy tüzel kişiliğine ait taşınmazlar belediyelere devredilirken maalesef imam evleri de belediyelerin ve Milli Emlak'ın tüzel kişiliği oldu. Bu durum ise din görevlilerimizin mağduriyetlerine sebebiyet vermektedir. Bu mağduriyetlerin sona ermemesi için imam evlerinin Diyanet İşleri Başkanlığımıza devredilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını din görevlilerimiz adına sizlerden talep ediyoruz. Tekbir-Sen olarak bu sorun çözüme kavuşana kadar mücadele devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA