İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Karşı Artvin'de Protestolar Devam Ediyor

Haber- Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protestolar devam ediyor. Borçkada Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan Yaptığı konuşmada"Bizler, burada sadece bir şahsı değil, hepimizin ortak geleceğini savunuyoruz. Mücadelemiz, adaletin ve demokrasinin zaferiyle sonuçlanacak Herkesi bu haklı mücadeleye katılmaya, sesimizi daha da yükseltmeye davet ediyoruz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, tutuklanması Artvin'in Hopa ve Borçka ilçelerinde yapılan yürüyüşlerle protesto edildi. Yürüyüş ardında Borçka halkı adına konuşan Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, "Mücadelemiz, adaletin ve demokrasinin zaferiyle sonuçlanacak." diyerek şunları aktardı:

"Halkın iradesini ve özgürlükleri yok sayan baskı rejimine karşı direnişimizden bir an bile vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz"

"Evet, bugün 6. gün. 19 Mart'tan itibaren her akşam etkinliklerimiz ve eylemlerimiz devam ediyor. Genel merkezin aldığı karar doğrultusunda, sanırım 7 gün boyunca bu şekilde devam edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında adalet, hak ve demokrasi arayışıyla başlattığımız nöbet bugün 7. gününe girdi. Halkın iradesini ve özgürlükleri yok sayan baskı rejimine karşı direnişimizden bir an bile vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Seçme ve seçilme hakkımızı, demokrasimizin en temel değerlerini korumak için kararlılıkla buradayız.

"Ekrem İmamoğlu, halkın iradesiyle seçilmiş bir liderdir"

Ekrem İmamoğlu'nun tutsak edilmesi, sadece bir kişiyi değil, halkın iradesini, seçimlerin meşruiyetini ve demokrasiye olan inancımızı hedef almıştır. Bu karar, bizlere baskının ve korku politikasının ülkemizde ne kadar derinleştiğini bir kez daha göstermiştir. Ancak biz, bu baskılara boyun eğmiyor ve direniyoruz. Çünkü adalet, hukuk ve demokrasi mücadelesi tarih boyunca kazanılmıştır ve bugün de kazanmaya devam edecektir. Ekrem İmamoğlu, halkın iradesiyle seçilmiş bir liderdir. İstanbul'u yönetme anlayışı ve halktan aldığı güç, onu geleceğin Cumhurbaşkanı olarak görmemizi sağlamaktadır. Onun tutsak edilmesi, baskıcı bir rejimin halkın umutlarını susturma çabasıdır. Ancak, demokrasiye olan inancımızı asla kaybetmeyeceğiz. Bu karanlık günlerde bile haklarımızı ve özgürlüklerimizi savunmaya devam edeceğiz. Bizler, burada sadece bir şahsı değil, hepimizin ortak geleceğini savunuyoruz. Seçme ve seçilme hakkımızı gasp etmeye çalışanlara, haklarımızı kısıtlamaya kalkışanlara karşı direnmeyi sürdüreceğiz. Mücadelemiz, adaletin ve demokrasinin zaferiyle sonuçlanacak."