İmbat madencilerinin eylül maaşı ve geriye dönük hakları Soma\'da hesaplara yattı

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölge Şube Başkanı Nazmi Gürleyen, Soma'da İmbat Madencilik işçilerinin ödenmeyen maaşlarının hesaplarına yattığını açıkladı. Gürleyen, "Direndik, kazandık" dedi.

Soma'da İmbat Madencilik işçilerinin aylardır biriken ücret ve işçilik alacaklarının ödenmesi için başlattığı mücadele, eylül ayı maaşları ile toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan geriye dönük hakların işçilerin hesaplarına yatırılmasıyla kazanımla sonuçlandı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölge Şube Başkanı Nazmi Gürleyen, eylem alanında madencilere yaptığı açıklamada, "Maaşlar hesaba yattı. Direndik, kazandık. Hayırlı uğurlu olsun. Herkese teşekkür ederiz. Bundan sonra da inşallah kazasız çalışmalar diliyorum" dedi.