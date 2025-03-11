İMO'dan Şantiyede Saldırıya Tepki - Son Dakika
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İMO'dan Şantiyede Saldırıya Tepki

İMO\'dan Şantiyede Saldırıya Tepki

İMO Samsun Şubesi, denetim firması yetkilisine şantiyede yapılan saldırıyı kınadı.

11.03.2025 14:35
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İnşaat Mühendisleri Odası(İMO) Samsun Şubesi üyeleri, denetim firması yetkilisi meslektaşlarının şantiyede saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

Samsun'da yapı denetim firması yetkilisi inşaat mühendisi, şantiyede denetleme görevi sırasında saldırıya uğradı. İMO Şubesi üyeleri, konu ile ilgili basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi. İMO Samsun Şube Başkanı Hüseyin Talak yaptığı basın açıklamasında, "Son dönemlerde şantiye sahalarında, yapı denetimi görevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeye çalışan meslektaşlarımıza yönelik şiddet olayları çığ gibi büyümektedir. Odamız tarafından Uşak, Aydın, Adana, Denizli ve Tekirdağ'da yaşanan şiddet olaylarına karşı açıklamalar yapılmış, hukuki süreçlerde de meslektaşlarımızla dayanışma içinde olunmuştur. Ne yazık ki birkaç gün gün önce Tekkeköy ilçemizde, yapı denetim firmasında yardımcı kontrol mühendisi olarak görev yapan meslektaşımız ve firma yetkilisi inşaat mühendisi meslektaşımız denetim hizmetini yerine getirdiği esnada, yapı denetim firma yetkilisi üyemiz denetimini yaptığı inşaatın demirci kalfası tarafından hem fiziksel hem de sözlü şiddete maruz kalmıştır. Öncelikle İnşaat Mühendisleri Odası olarak meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz" dedi.

İnşaat mühendislerinin sahada verdiği hizmetin kamusal nitelikte olduğuna dikkat çeken Hüseyin Talak, "İnşaat mühendislerinin şantiye sahalarında verdiği hizmet kamusal niteliktedir. Dolayısıyla meslektaşlarımıza yönelik şiddet, kamu güvenliğini ve sağlığını tehdit etmektedir. Bu yüzden, şantiyelerde denetim ve yönetim görevini yürüten meslektaşlarımızın kamu görevlisi niteliğinde sayılması ve can güvenliklerinin sağlanmasının da bizzat kamu gücünün sorumluluğunda olması gerektiğini söylüyoruz. Bilindiği üzere yapı denetim firmaları, yapım işlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek, sonuçlarını belgelendirmek ve ayrıca malzemeler/ imalatla ilgili deneyleri yaptırmakla yükümlüdür. Bu nedenle yapı denetim firma yetkilisi ve çalışanlarının kamu yararına çalıştığı açıktır. Gerek 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkındaki Kanun içeriği gerekse TCK'nun tanımları düzenleyen 6. maddesi değerlendirildiğinde meslektaşımızın kamu görevi yürüttüğü açıktır. Bu nedenle söz konusu saldırı adli makamlarca kamu görevlisine karşı işlenen suç olarak nitelendirilmelidir. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Tutuklanma sebepleri konulu 7406 sayılı kanun 100.madde 3.fıkrası j bendine göre sağlık personellerine yapılmış herhangi bir yaralama suçu direk ertelenemez şekilde tutukluluk gerektiren bir suç haline gelmiştir. Yapı denetim çalışanları da kamu adına şantiyede görev almaktadır. Kamu adına iş yapan tüm sektörler için hatta kamu-özel farketmeksizin görevi başında şiddete maruz kalan tüm çalışanlara CMK'nun ilgili maddesi uygulanmalıdır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere şantiyelerdeki şiddete karşı ilgili kurum ve kuruluşların gerekli tedbirleri alması ve meslektaşlarımıza yönelik şiddetin son bulması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu olayda ve bundan sonra yaşanılacak her türlü şiddet olayında meslektaşlarımız adına tüm sürecin yakinen takipçisini olacağımızı kamuoyunun ve meslektaşlarımızın bilmesini istiyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Sağlık, İnşaat, samsun, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İMO'dan Şantiyede Saldırıya Tepki - Son Dakika

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