İMO üyeleri Tokat'ta 81 ilde eş zamanlı açıklamada ücret ve özlük haklarını istedi - Son Dakika
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İMO üyeleri Tokat'ta 81 ilde eş zamanlı açıklamada ücret ve özlük haklarını istedi

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İMO üyeleri Tokat\'ta 81 ilde eş zamanlı açıklamada ücret ve özlük haklarını istedi
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İMO üyeleri, 81 ilde eş zamanlı açıklama kapsamında Tokat'ta ücret ve özlük haklarının iyileştirilmesini istedi. Yapı denetimindeki eksiklerin giderilmesi ve kentsel dönüşümün rant odaklı değil can güvenliği temelli yürütülmesi de talep edildi.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) üyeleri, inşaat mühendislerinin ücret ve özlük haklarının iyileştirilmesi, yapı denetim sistemindeki eksiklerin giderilmesi ve kentsel dönüşümün rant odaklı değil, can güvenliği temelli yürütülmesi talebiyle Tokat'ta da basın açıklaması yaptı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) üyeleri, Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen basın açıklaması kapsamında Tokat'ta da bir araya geldi.

Taşhan karşısındaki meydanda yapılan basın açıklamasında, mesleki sorunların çözülmesi ve kamusal denetimin artırılması talebi dile getirildi.

İMO Tokat Şube Başkanı Mustafa Türker tarafından okunan açıklamada, "Mühendislik insan yaşamının güvencesidir. Mühendislik bilgisinin ve kamusal denetimin yok sayılmasının bedelini yalnızca biz mühendisler değil, bugün inşaat mühendisliği mesleği tarihinin en ağır ekonomik ve mesleki sorunlarıyla karşı karşıya kalarak ödemektedir" denildi.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE AĞIR SORUNLAR

Açıklamada, kamuda çalışan mühendislerin üstlendikleri ağır teknik ve mali sorumluluklara rağmen ek gösterge, özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler bakımından büyük kayıplar yaşadığı, yetersiz istihdam ve liyakatsiz uygulamaların kamu kapasitesini zayıflattığı ifade edildi. Özel sektörde çalışan inşaat mühendislerinin ise uzun çalışma saatleri, ödenmeyen fazla mesailer, güvencesiz istihdam ve asgari ücret üzerinden yatırılan sigorta primleri gibi ciddi hak kayıplarıyla karşı karşıya kaldığı kaydedilen açıklamada, emekli mühendislerin ise yetersiz aylıklar nedeniyle insanca yaşam koşullarından uzaklaştığına dikkat çekildi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE TALEPLER

Açıklamada insanca yaşamaya yetecek bilgi, emek ve sorumluluğa uygun asgari ücret belirlenmesi, TMMOB'nin bu alandaki yetkilerinin yasal güvenceye kavuşturulması istendi.

Kamuda liyakatin esas alınması, ek gösterge ve tazminatların emekliliğe yansıtılması ve taşeronlaşmaya son verilmesi istenen açıklamada, mesleki deneyim ve uzmanlığı esas alan yetkin mühendislik sisteminin yasalaştırılması, deprem yargılamalarında uzmanlaşmış teknik ihtisas mahkemelerinin kurulması talebi dile getirildi.

Açıklamada, ülkenin yapı stoku envanterinin derhal çıkarılması, riskli yapıların bilimsel yöntemlerle belirlenerek kentsel dönüşümün rant odaklı değil, can güvenliği temelli yürütülmesi istendi.

Basın açıklamasının ardından mühendisler, taleplerini simgeleyen balonları gökyüzüne uçurarak eylemi sonlandırdı.

Kaynak: ANKA
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