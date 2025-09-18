İnciri Kabuğuyla Tüketin!

Balıkesir'de faaliyet gösteren AR-GE firması sahibi Faruk Durukan, incirin sağlık açısından önemine dikkat çekerek iincirin özellikle kabuğuyla birlikte tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Dünya incir üretiminin yüzde 70'inin Türkiye'de gerçekleştirildiğini belirten Durukan, özellikle Ege Bölgesi ve Aydın yöresinin incir üretiminde öne çıktığını ifade etti. Durukan, incirin sütünde bulunan "ficin" adlı maddenin birçok kanserde metastazı durdurduğunu dile getirdi.

İncirin kabuğuyla yenmesinin daha faydalı olduğunu belirten Durukan, "İncirin sütü cilde temas ettiğinde tahriş edebilir. Ancak bu madde saf bir proteindir ve tükürük tarafından parçalandığı için vücudumuza herhangi bir zarar vermez. Taze inciri yıkayıp kabuğuyla yemek hem bağırsak florası hem de çeşitli rahatsızlıklar açısından daha faydalıdır. Ficin, ağız yoluyla alındığında vücutta hiçbir yan etki ya da toksisite göstermemektedir" dedi. - BALIKESİR