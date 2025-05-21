İncirliova'da Obeziteye Dikkat Çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İncirliova'da Obeziteye Dikkat Çekildi

İncirliova\'da Obeziteye Dikkat Çekildi
21.05.2025 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İncirliova'da Avrupa Obezite Günü'nde boy kilo ölçümü ve bilgilendirme etkinliği yapıldı.

Avrupa Obezite Günü kapsamında Aydın'ın İncirliova ilçesinde farkındalık etkinliği yapıldı. Etkinlikte boy ve kilo endeksi ölçümü yapılıp vatandaşlar bilgilendirildi.

İncirliova İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde Cumhuriyet Meydanında Avrupa Obezite Günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe İncirliova İlçe Emniyet Müdürü Taner Emre, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülay Elçi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlçe Sağılık Müdürlüğü tarafından meydana stant kuruldu. Öğrencilerin boyu ve kilosu ölçülüp endeksi çıkarıldı. Sağlık görevlileri tarafından, boy kilo endeksi yüksek olan kişilere obezite konusunda bilgiler verilip broşür dağıtıldı.

Obeziteye dikkat çekmek sağlıklı ve hareketli yaşamın önemine dikkat çeken İncirliova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülay Elçi, "Günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması durumunda, harcanmayan enerjinin vücutta yağ olarak depolanmakta ve obezite oluşumuna neden olmaktadır. Obezite kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, bazı kanser türleri, solunum sistemi hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık problemlerinin oluşmasına zemin hazırlar. Hayat kalitesi ve süresini olumsuz yönde etkiler. Obezitenin en önemli risk faktörleri fiziksel aktivitede azalma ve beslenme alışkanlıklarıdır. Düzenli fiziksel aktivite, kalp sağlığı iyileştirir, stresi azaltır, kilo kontrolüne yardımcı olur ve gerekli yaşam kalitesini arttırır" dedi.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde en az 10 milyon vatandaşa ulaşılması hedeflenen "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında saha ekibi oluşturduklarını belirten Elçi, boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçümleri yaparak beden kütle indeksi hesaplaması yapılan bireylere sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme ve sonuçlarına göre yönlendirme yapılacağını söyledi. Elçi, vatandaşların en yoğun olduğu meydanlarda, Sevgi Yolunda, Pazar yerlerinde, aile sağlık merkezleri ve mahallelerde stantlar kurulacağını belirtti.

Elçi'nin konuşmalarının ardından spor eğitmeni Ceren Özhavutçu eşliğinde protokol ve öğrenciler spor yaptı. Etkinlikte hareketli ve sağlıklı yaşama dikkat çekildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etkinlikler, İncirliova, Sağlık, Yerel, Yaşam, Gülay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel İncirliova'da Obeziteye Dikkat Çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
Elon Musk’ın babası katil çıktı Hepsini tek bir kişi için öldürmüş Elon Musk'ın babası katil çıktı! Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
Yener İnce’den binlerce beğeni alan ’’Florya suyu’’ açıklaması Yener İnce'den binlerce beğeni alan ''Florya suyu'' açıklaması
İçişleri Bakanlığı ’30 ilçeye vali atanacağı’ iddiasını yalanladı İçişleri Bakanlığı '30 ilçeye vali atanacağı' iddiasını yalanladı
İstanbul’da okulda skandal Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim
AB, İsrail’le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu

16:15
İsrail durmuyor Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
16:15
Üsküdar Belediyesi’ne haciz geldi
Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
14:15
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid’de öldürüldü
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü
13:36
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
23:02
Osimhen durmuyor Türkiye’de bir rekoru daha kırabilir
Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir
22:49
Ali Koç’a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu’ndan
Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan
22:40
İmamoğlu’nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
22:24
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
22:11
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
22:02
CHP’li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu’nu terk etti
CHP'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti
21:09
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti! Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 16:31:26. #7.13#
SON DAKİKA: İncirliova'da Obeziteye Dikkat Çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.