İncirliova\'da zabıta ekipleri vatandaşlar için sahada

Aydın'ın İncirliova ilçesinde pazar yoğunluğu dolayısıyla vatandaşların güvenliğini ön planda tutan zabıta ekipleri sahada görev yapıyor.

İncirliova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yol yapım ve yenileme çalışmalarımızın sürdüğü anayolumuzda, Cuma Pazarımız dolayısıyla sabah saatlerinde artan trafik yoğunluğuna karşı Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz sahadaydı. Muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla trafik akışını düzenleyen ekiplerimiz, hem araç sürücülerimize hem de yayalarımıza güvenli ve kontrollü bir ulaşım imkanı sağladı. Bizlere ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" denildi. - AYDIN