İncirliova'ya Yeni Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis Müjdesi - Son Dakika
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İncirliova'ya Yeni Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis Müjdesi

İncirliova\'ya Yeni Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis Müjdesi

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Acarlar Mahallesi'ne sağlık yatırımları gerçekleştirmek üzere Ankara'dan döndü. Yeni aile sağlığı merkezi ve 112 Acil servis istasyonu kurulacak.

12.02.2025 09:12  Güncelleme: 09:13
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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Ankara'dan Acarlar Mahallesi için iki müjde ile dönüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüşen Başkan Kaya, Acarlar Mahallesi'ne yeni aile sağlığı merkezi ve 112 Acil servis istasyonu kazandırılacağının müjdesini verdi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti Aydın Milletvekilleri ve Belediye Başkan Yardımcısı Metin Korucu ile birlikte Ankara ziyaretleri kapsamında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüştü. İlçede devam eden ve yapılması planlanan sağlık yatırımlarının değerlendirildiği görüşmede İncirliova'nın en çok nüfusa sahip mahallesi Acarlar'a, 6 hekimli yeni aile sağlığı merkezi ve 112 Acil servis istasyonu yapılması kararlaştırıldı. Başkan Kaya'nın seçim vaatleri arasında yer alan proje Bakan Memişoğlu'nun tam desteğini aldı.

Başkan Kaya yeni aile sağlığı merkezi ile 31 Mart yerel seçimlerinde verdiği sözlerden birini daha yerine getirmiş olacak. Daha önce 112 Acil Servis Hizmetlerinin Acarlar'da hizmete geçmesine öncülük eden Başkan Kaya bu defa Acarlar'da sağlık hizmetlerinin daha kapsamlı olarak verilmesini sağlayacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, "Emeğin Başkenti, Çalışkan İnsanların Diyarı Acarlar Mahallemizin ve İncirliovamızın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak, vatandaşlarımıza daha iyi, hızlı, kaliteli sağlık hizmeti sunmak adına önemli bir adım attık. Sağlık Bakanımızın desteğiyle en kısa sürede Acarlar Mahallemize 6 hekimli yeni aile sağlığı merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonu kazandırmayı hedefliyoruz. Projemize destek veren Bakanımıza, bu hizmetlerin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İncirliova'ya Yeni Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis Müjdesi - Son Dakika

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