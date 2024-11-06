İnegöl Belediye Başkanı Alternatif Fırsatları Tanıttı

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Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulunda öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, "Gerçekten önemli bir şehirdesiniz. Her şehrin kendine göre farklı dinamikleri vardır. İnegöl fırsatlar sunan bir şehir" dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu organizasyonuyla düzenlenen buluşmada üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Geneli farklı şehirlerden gelmiş olan öğrencilere şehri tanıtan Başkan Taban, aynı zamanda öğrencilerin İnegöl'e dair gözlemlerini de dinledi. MYO çok amaçlı salonunda ve okul kantininde iki ayrı öğrenci buluşmasında Başkan Taban, öğrencilere eğitim süreçleri ve kariyer hedefleri üzerine de tavsiyelerde bulundu.

İnegöl fırsatlar sunan bir şehir

İnegöl Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan'ın açılış konuşmasıyla başlayan buluşmada, Başkan Alper Taban şöyle konuştu: "Bugün kısaca şehrimizi size anlatmak, ancak daha çok sizleri dinlemek için buradayız. Öğrencilerimizin büyük bölümü de İnegöl dışından gelen öğrenciler. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki gerçekten önemli bir şehirdesiniz. Her şehrin kendine göre farklı dinamikleri, farklı majör, ön plana çıkmış, baskın durumları vardır. İnegöl'de ağırlıklı olarak bir sanayi şehri. İnegöl fırsatlar sunan bir şehir. Sizler de şu anda da hayat akışı içerisinde öğrencilik dönemindesiniz. İnegöl bu süreçte sizlere iş hayatında, kariyer noktasında, ticari hayatta ve ekonomik olarak gelişiminizde katkı sunabilecek bir şehir. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Pek çok şehir gezdik gördük, her şey var ama iş bulma imkanı yok. İnegöl bu anlamda çok kıymetli."

İnegöl Büyükşehirlerle yarışıyor

Şehrin ekonomik ve ticari gücüne dair bilgiler sunan Başkan Taban, "İnegöl'den 160 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. Sadece mobilya da değil, farklı sektörlerde bu ihracatlar yapılıyor. Mobilya ile birlikte metal, makine, kimya, otomotiv, ağaç ve orman ürünleri gibi pek çok alanda ihracat gerçekleşiyor. 2023 yılı rakamları yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesinde. Bu da Türkiye liginde bizi vilayetler arasında 18'inci sıraya taşıyor. Bu sıralamada 30 büyükşehir var. Bu 30 Büyükşehrin 13 tanesini geçmiş bir İnegöl var. Biz bir ilçeyiz. İl veya büyükşehir değiliz. Ama iller ve büyükşehirlerle yarışan bir ilçeyiz" dedi. - BURSA