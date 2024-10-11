İnegöl Belediyesi Zabıta Ekipleri Ekmek Fırınlarına Denetim Düzenledi - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi Zabıta Ekipleri Ekmek Fırınlarına Denetim Düzenledi

İnegöl Belediyesi Zabıta Ekipleri Ekmek Fırınlarına Denetim Düzenledi

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki ekmek fırınları ve unlu mamullerin üretim ve satışını yapan 175 iş yerini denetleyerek, 26 iş yerine çeşitli nedenlerle ceza uyguladı. Denetimlerde hijyen, gramaj eksikliği ve ruhsat uyumsuzluğu gibi konular üzerinde duruldu.

11.10.2024 16:36  Güncelleme: 16:37
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İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi. İlçe genelinde ekmek fırınları ve unlu mamuller üretimi ile satışı yapılan toplam 175 iş yerine yönelik denetimlerde 26 iş yerine farklı hususlarda ihlallerden dolayı cezai işlem uygulandı.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe genelinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Belirli aralıklarla farklı sektörlere yönelik denetimler kapsamında son olarak ekmek fırınları ile unlu mamuller iş yerleri mercek altına alındı. Dört koldan sahaya inen zabıta ekipleri 65 ekmek fırını ile unlu mamuller üretim ve satışı yapılan 110 iş yeri olmak üzere toplam 175 iş yerini denetledi.

Zabıta halk sağlığını korumak için sahada

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden denetimlere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zabıta Müdürlüğü'müzün görevlerinden biri olarak halk sağlığını korumak adına gıda üretimi yapan iş yerlerine yönelik sürekli olarak denetimler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda şehrimizdeki ekmek fırını ve unlu mamuller iş yeri olmak üzere toplamda 175 iş yeri 30 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında 10 günlük sürede denetlenmiştir. Yapılan denetimlerde; gramaj, hijyen, güncel fiyat etiketi ve tarife, saklama-depolama alanları, işyeri tertip ve düzeni, ruhsat faaliyet koluna uygun satışa arz edilen ürünler hakkında gerekli kontroller yapılıp incelenmiştir. Denetimler sonucunda iş yerlerinde eksik görülen hususlarda ihtarname tanzim edilmiştir."

26 iş yerine ceza

Denetimlerde 13 ekmek fırını ile 13 unlu mamuller üretim ve satışı yapılan iş yeri olmak üzere toplam 26 firmaya; gramaj eksikliği, temizlik ve hijyen kurallarına uyulmaması, fiyat tarifesi bulundurmamak ve tarifeye uymamak, ruhsata aykırı faaliyet ve yaya yolu işgali konularından kaynaklı olarak cezai işlem uygulandığı aktarılan açıklamada, "Zabıta Müdürlüğümüzün denetimleri sıklaştırılarak devam edecektir. Herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşlarımız işyerleri hakkında 153 Çözüm Merkezi aracılığı ile İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüze 7/24 ihbarda bulunabilir" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi Zabıta Ekipleri Ekmek Fırınlarına Denetim Düzenledi - Son Dakika

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