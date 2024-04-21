İnegöl\'de 4 Bacaklı Civciv Şaşkınlık Yarattı

Guilin ile Endonezya arasındaki yeni hava yolu hattı açıldı

Çin'in güneyindeki Guilin kenti ile Endonezya'nın Surabaya şehri arasında yeni bir doğrudan hava yolu hattı açıldı. İlk uçuşta 168 kişilik bir ziyaretçi grubu Guilin'e getirildi. Bu yeni hava yolu hattının, Guilin'e daha fazla Endonezyalı turist çekmesi ve turizm destinasyonu olarak daha da popüler hale gelmesi bekleniyor.