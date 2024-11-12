İnegöl'de Aile Okulu Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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İnegöl'de Aile Okulu Eğitimleri Devam Ediyor

İnegöl\'de Aile Okulu Eğitimleri Devam Ediyor

İnegöl Belediyesi'nin aile hayatını iyileştirmeye yönelik düzenlediği 'Aile Okulu' eğitimlerinin beşinci haftasında Psikohekim Abdülaziz Yılmaz, 'Örnek ve Rol Model Anne Baba Olmak' konulu seminerde İnegöllülerle buluşacak.

12.11.2024 11:44  Güncelleme: 11:45
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İnegöl Belediyesi'nin AHİD iş birliğinde gerçekleştirdiği "Aile Okulu" eğitimlerinin 5'inci haftasında Cuma akşamı Psikohekim Abdülaziz Yılmaz "Örnek ve Rol Model Anne Baba Olmak" seminerinde İnegöllülerle buluşacak.

İnegöl Belediyesi'nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğinde düzenlediği "Aile Okulu" eğitimleri bu yıl 4'üncü kez gerçekleştiriliyor. Her yıl onlarca genç çiftin katılarak sağlam temelli evliliklere adım attığı organizasyonda; toplumun temelini oluşturan ailenin önemi, mutlu ve huzurlu aile olabilmenin yöntemleri, çocuk yetiştirmenin püf noktaları gibi çeşitli eğitim ve seminerler yer alıyor. Aile Okulu seminerleri 8 hafta boyunca her hafta Cuma akşamı 20.30'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştiriliyor.

Bu haftanını konusu: Örnek ve rol model anne baba olmak

Aile Okulunun bu haftaki konuğu Psikohekim Abdülaziz Yılmaz olacak. 15 Kasım Cuma akşamı 20.30'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda İnegöllülerle buluşacak Yılmaz, "Örnek ve Rol Model Anne Baba Olmak" konulu seminerde anlatımlarda bulunacak.

Aile okulunun gelecek hafta programları

Aile Okulu programı kapsamında yapılacak diğer seminerler ve konuklar ise şöyle: 22 Kasım'da Eğitimci, İlahiyatçı Hasan Basri Balcı "Huzurlu Aile ve Fetih Nesli", 29 Kasım'da Eğitimci İsmail Güler "Toplumun Çekirdeği Aile", 06 Aralık'ta Eğitimci, İlahiyatçı Sami Yıldız "Aileyi Yıkan Sebepler" semineri. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl'de Aile Okulu Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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