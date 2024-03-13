İnegöl'de Ana Kucağı konsepti yaygınlaştırılacak - Son Dakika
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İnegöl'de Ana Kucağı konsepti yaygınlaştırılacak

İnegöl\'de Ana Kucağı konsepti yaygınlaştırılacak

İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, yeni dönemde Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla İnegöl'de Ana Kucağı konseptinin yaygınlaştırılarak sürdürüleceğini müjdeledi. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayan projeyle her çocuk, okul öncesi eğitimine erişmiş olacak.

13.03.2024 17:44  Güncelleme: 17:48
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İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, yeni dönemde Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla İnegöl'de Ana Kucağı konseptinin yaygınlaştırılarak sürdürüleceğini müjdeledi. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayan projeyle her çocuk, okul öncesi eğitimine erişmiş olacak.

Yeni döneme dair proje ve hedeflerini bir bir açıklayan İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, sosyal hizmetler alanında yeni bir müjdeyi paylaştı. Başkan Taban, Ana Kucağı konseptinin yaygınlaştırılacağını duyurdu.

İnegöl'de Bursa büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde okul öncesi eğitim hizmeti alamayan 48-68 aylık çocuklara yönelik Milli Eğitim müfredatına uygun ücretsiz okul öncesi eğitim olanağı sağlayan Ana Kucağı konseptini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Alper Taban, "Yeni Ana Kucaklarını Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte İnegöl'ümüze kazandıracağız. Alinur Aktaş Başkanımızın Bursa'da şu anda 32 Ana Kucağı var. Şehrimizde de bu merkezlerin sayısını arttırmaya devam edeceğiz. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayan Ana Kucakları ile tüm çocuklarımız okul öncesi eğitim imkanına erişmiş olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin insan odaklı hizmet anlayışının en güzel örneklerinden biri olan Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezleri'nin temel amacı, okul öncesi eğitim hizmeti alamayan çocuklara ücretsiz okul öncesi eğitim olanağı sağlamak" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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