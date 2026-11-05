İnegöl\'de koyu tüyleriyle dikkat çeken kara leylek, cep telefonu kamerasına yansıdı

İnegöl'de koyu tüyleriyle dikkat çeken kara leylek, cep telefonu kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yiyecek ararken fark edilen kara leylek, koyu renkli tüyleriyle dikkat çekti ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sulak alan ve ormanlık bölgelerde yaşayan nadir türün ilçede görüntülenmesi, bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne serdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğada nadir görülen kara leylek, vatandaşların dikkatini çekti. Şehir merkezindeki arazide yiyecek ararken fark edilen leylek, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İnegöl'de doğanın içerisinde karşılaşılan sıra dışı görüntü, görenlerin ilgisini çekti. Alışılmış beyaz leyleklerin aksine koyu renkli tüyleriyle dikkat çeken kara leylek, arazide bir süre dolaşarak beslenmeye çalıştı. Kuşu fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Doğalda nadir rastlanan türlerden biri olan kara leyleğin İnegöl'de görüntülenmesi, ilçenin doğal zenginliğini gözler önüne serdi. Kara leylek, özellikle sulak alanlar, dere yatakları ve ormanlık bölgelerin yakınlarında yaşamını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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