İnegöl\'de koyu tüyleriyle dikkat çeken kara leylek, cep telefonu kamerasına yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğada nadir görülen kara leylek, vatandaşların dikkatini çekti. Şehir merkezindeki arazide yiyecek ararken fark edilen leylek, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İnegöl'de doğanın içerisinde karşılaşılan sıra dışı görüntü, görenlerin ilgisini çekti. Alışılmış beyaz leyleklerin aksine koyu renkli tüyleriyle dikkat çeken kara leylek, arazide bir süre dolaşarak beslenmeye çalıştı. Kuşu fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Doğalda nadir rastlanan türlerden biri olan kara leyleğin İnegöl'de görüntülenmesi, ilçenin doğal zenginliğini gözler önüne serdi. Kara leylek, özellikle sulak alanlar, dere yatakları ve ormanlık bölgelerin yakınlarında yaşamını sürdürüyor.