İnegöl\'de Piknikte Yılan Isırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hobi bahçesinde piknik yapan kadını yılan ısırdı. Yılanın ısırdığı kadın hastanede tedavi altına alındı.
Bursa'da pikniğe giden aile şoke uğradı. Gamze A.(26) ailesiyle birlikte kırsal Karagölet mahallesindeki hobi bahçesine piknik yapmaya gittiler.
Piknik yaptıkları sırada yılan kadına saldırıp bacağından ısırdı. Sol bacağından yaralanan kadın özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılan ise kaçtı. Yılanın bozyörük yılanı olduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
