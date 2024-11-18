İnegöl'de Sokak Çeşmesinde Araç Yıkama Cezası

Yerel

Aracını sokak çeşmesinde yıkayan sürücüye ceza yağdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl de sokak çeşmesinden akan suyla aracını yıkayan sürücüye 2 bin 52 ceza yağdı.

İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, sürücüyü tespit edip ceza yazdılar.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Kamuoyunda gündem olan çeşmede aracını yıkayan şahsa "Belediye emir ve yasak yönetmeliği umuma açık sokak çeşmelerinin amacı dışında kullanılması" kuralından 2 bin 52 TL cezai işlem uygulanmıştır.