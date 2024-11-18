Aracını sokak çeşmesinde yıkayan sürücüye ceza yağdı
BURSA - Bursa'nın İnegöl de sokak çeşmesinden akan suyla aracını yıkayan sürücüye 2 bin 52 ceza yağdı.
İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, sürücüyü tespit edip ceza yazdılar.
Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Kamuoyunda gündem olan çeşmede aracını yıkayan şahsa "Belediye emir ve yasak yönetmeliği umuma açık sokak çeşmelerinin amacı dışında kullanılması" kuralından 2 bin 52 TL cezai işlem uygulanmıştır.
Son Dakika › Yerel › İnegöl'de Sokak Çeşmesinde Araç Yıkama Cezası - Son Dakika
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