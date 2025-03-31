İnegöl\'de Temizlik Görevinden Eğlenceli Anlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çöp kamyonunun arkasındaki oyuncak ayılar görenlerin dikkatini çekti. Temizlik görevlerinin ayıları aracın arkasına asması görenleri hayrete düşürdü.

Bayramda da İnegöl ilçesinin temizliğine önem veren temizlik görevlileri, çöp toplamaya devam ediyorlar. Çöp kovalarındaki çöpleri kamyonun arkasına atan görevliler, çöpe atılan iki oyuncak ayıyı kamyonun içine atmaya kıyamayınca ortaya güzel görüntüler çıktı. Görevliler ayıları kamyonun arkasına astılar. O anlar, Ortaköy Mahallesi'nde bir sürücünün amatör kamerasına yansıdı. - BURSA