İnegöl'de Temizlik Personelinden Örnek Davranış: Bulduğu Ziynet Eşyalarını Teslim Etti - Son Dakika
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İnegöl'de Temizlik Personelinden Örnek Davranış: Bulduğu Ziynet Eşyalarını Teslim Etti

İnegöl\'de Temizlik Personelinden Örnek Davranış: Bulduğu Ziynet Eşyalarını Teslim Etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde temizlik personeli Soner Aktepe, yerde bulduğu ziynet eşyalarını İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim ederek dürüstlüğüyle örnek oldu.

14.02.2025 22:47  Güncelleme: 22:57
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde temizlik personeli olarak görev yapan Soner Aktepe, temizlik yaparken yerde bulduğu ziynet eşyaları, sahibine ulaştırmak amacıyla İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti.

19 yıldır İnegöl Belediyesi'nde görev yapan Soner Aktepe, yerde bulduğu ziynet eşyaları İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Soner Aktepe, "Bizler harama helale dikkat eden insanlarız. Kaybeden vatandaşımız üzülmesin, emaneti bizde. Yerde bulduğum ziynet eşyalarını hemen şeflerime haber verdim ve Zabıta Müdürlüğümüze tutanakla teslim ettim" dedi.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, tutanak eşliğinde teslim alınan ziynet eşyalarını sahibine ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu örnek davranışı sosyal medya hesabından paylaşarak, belediye personelinin dürüst ve örnek bir tutum sergilediğini vurguladı. Başkan Taban, "Soner kardeşimizin gösterdiği bu hassasiyet, İnegöl Belediyesi olarak bizlerin de prensiplerine uygun bir davranış sergilediğini gösteriyor. Kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl'de Temizlik Personelinden Örnek Davranış: Bulduğu Ziynet Eşyalarını Teslim Etti - Son Dakika

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