İnegöl\'de Yeni Dönem Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda mahalle muhtarlıklarına seçilen 116 muhtar ile Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban Başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısı yapıldı. Tanışma yeni dönemin yol haritasının konuşulduğu toplantıda, Başkan Taban Muhtarları mesai arkadaşları olarak gördüklerini ifade etti.
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerinde mahalle muhtarları da belirlendi. İnegöl'de 116 mahallenin bir kısmında mevcut muhtarlar güven tazelerken, bazı mahallelerde ise değişimler yaşandı. Mazbatalarını alarak göreve başlayan muhtarlarla bugün yeni dönemin ilk toplantısı yapıldı. Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban Başkanlığında İnegöl Muhtarlar Derneği destekleriyle yapılan toplantıda hem tanışma hem yeni dönemin yol haritası üzerine istişareler yapıldı.
Bugün 14.30'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve mahalle muhtarları ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları; Fevzi Dülger, Hasan Aydın, Derya Uysal Tuncay, Melih Ateş, Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Garip, İnegöl Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İsmail Tepe, İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen ve kurum müdürleri ile daire amirleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle şehrimizin yerel yönetimleri yeniden belirlendi. Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve muhtarlarımız ile ilgili halkımız tercihlerini yaptı. Alınan sonuçların herkese hayırlı olmasını diliyorum. Ben tüm muhtarlarımızı mesai arkadaşım olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Üstlendiğiniz görev basit veya kolay bir iş değil. Mahallelerimizdeki her bir vatandaşımızın sorumluluğu sizlerin üzerinde. Aynı şekilde bizler de şehirdeki tüm vatandaşlarımızın sorumluluğunu aldık. Dolayısıyla muhtarlarımızı kendimizden ayırmadığımızı bilmenizi isterim. Bizler sizi bir mesai arkadaşımız, yol arkadaşımız olarak görüyoruz. 5 yıl boyunca hep birlikte bu şehre ve bu millete hizmet edeceğiz" dedi.
"Muhtarlarımız bizim elçimizdir"
Muhtarların her an yanlarında ve destekçileri olduklarını vurgulayan Taban, şöyle devam etti: "Devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlarımıza yönelik hassasiyetini, bizler de İnegöl'de karşılıksız bırakmıyoruz. Muhtarlarımızın sorularına en hızlı şekilde yanıt vermek, taleplerini en hızlı şekilde değerlendirmek adına devletimizin attığı adımların yanında İnegöl Belediyesi olarak geçtiğimiz dönem bizler de bir dizi uygulamayı hayata geçirdik. Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzü kurduk, Muhtarlarımızdan, kırsal ve merkez mahallelerimizden sorumlu Başkan Yardımcılarımızı atadık, Sizlere muhataplar belirleyerek her an yanınızda olmaya, destek vermeye gayret ettik. Şimdi yeni bir dönem ile beraber yeni bir sayfa açıyoruz. Geçmişte olduğu gibi Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz de ilgili Başkan Yardımcılarımız da görevlerini sürdürecek. Bizler yine sizinle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Her bir mahallemize öncelikli ihtiyaçlardan başlayarak yapabildiğimiz en iyi hizmeti sunacağız. Bu noktada sizlerin yönlendirmesi bizler için çok kıymetli. Bugüne kadar yapılanların üzerine kat ve kat fazlasını koymak için vatandaşlarımızdan görev aldık. Bu görev hem bize hem size verildi. Dolayısıyla muhtarlarımızdan bizim de beklentilerimiz var. Yaşadığınız mahalleleri, bölgeleri, sokakları en iyi bilenler sizlersiniz. O nedenle sizlerin verdiği bilgiler, yönlendirmeler, fikir ve öneriler bizim için çok kıymetli. Dönem boyunca bu düsturla muhtarlarımızın ağzından çıkan her kelimeyi dikkatle dinleyip şehrimizin gelişimi adına çalışmalarımıza yön vermeye devam edeceğiz. Her mahallemize talep ve ihtiyaçlara göre dokunmaya, hizmet ulaştırmaya gayret edeceğiz."
Kaymakam Eren Arslan da muhtarların önemli bir görev üstlendiklerini kaydederek; "Göreve gelen tüm muhtarlarımızı kutluyorum. Devletimiz ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi kuracak olan muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Devletin temsilcisi olarak bizler de sizlerin yanında ve destekçiniziz" dedi. - BURSA
Son Dakika › Yerel › İnegöl'de Yeni Dönem Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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