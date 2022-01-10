İnegöl Kent Müzesi 13 yaşında - Son Dakika

İnegöl Belediyesi'nin 2009 yılında Türkiye'nin ilk ilçe Kent Müzesi olarak hayata geçirdiği İnegöl Kent Müzesi, 13'üncü yaşını kutluyor. Bugüne kadar 900 bine yakın yerli ve yabancı ziyaretçiyi konuk eden müzenin 13'üncü kuruluş yıl dönümünde, "İnegöl Amatör Futbol Takımları Sergisi" açıldı.

İlk çalışmaları 2005 yılında başlayan ve 4 yıllık yoğun mesai sonucunda Türkiye'nin ilk ilçe Kent Müzesi olarak hayata geçirilen İnegöl Kent Müzesi, 13 yaşında. Kuruluşun 13'üncü yılına özel bugün İnegöl adına önem arz eden Amatör Futbol Takımları Sergisi açılışı yapıldı. 100 yıllık İnegöl amatör futbol tarihini günümüze taşıyan 275 eser, bu sergiyle görücüye çıktı. Sergi açılışına ilçe protokolü ve hem İnegöl'ün hem de amatör futbolun tarihine şahitlik etmiş isimler iştirak etti. Yazar Turhan Şahin'in katkılarıyla hazırlanan serginin açılış töreni, Şahin'in konuşmaları ile başladı. İnegöl'ün futbolu çok erken sahiplendiğini kaydeden Şahin, "Futbol tarihi, ülkemizde, 1890'lı yılların başında İzmir Bornova çayırında, buraya gelen İngiliz tüccarlar tarafından başlıyor. Ardından 5-6 yıl sonra İngiliz tüccarlarla birlikte bu oyun İstanbul'a da geliyor. İstanbul'da yabancılar için kurulan ligde ülkemizden oynayan ilk takım ise 1905 yılında Galatasaray. Sonrasında bu sayı 1922 yılına girildiğinde 14'e ulaşıyor. 14 takım bir federasyon oluşturuyorlar. 1922 yılında Türkiye'deki toplam kulüp sayısı 14 iken, 1923 yılında ise ülkemizin 23. kulübü İnegöl'de kuruluyor. Şehir olarak böyle bir sosyal yapıya sahibiz. Bu çok kıymetli. 1923 yılında kurulan kulübümüz 1939 yılında Bursa il şampiyonu oluyor. Futbol bizde erken ve iyi başlamış. İnegöl insanı futbolu sevmiş. Şehrimizde bugüne kadar 20 amatör futbol kulübü kurulmuş ve mücadele etmiş. Bir de profesyonel olan İnegöl spor'umuzun amatör liglerde mücadele eden altyapı takımı ile bu sayı 21 oluyor. Ben 20 amatör kulübümüzün bugüne kadar çekilmiş 275 fotoğrafına ulaştım" dedi.

Kendisini çok etkileyen amatör kulüplerle ilgili bir sözü de paylaşan Şahin, "Amatör futbol kulüpleriyle ilgili bir yazı okudum. Beni çok etkiledi. Bu yazıda; mahallenizde bir amatör futbol kulübü varsa gidin onların yöneticilerine bir ihtiyaçları olup olmadığını sorun. Çünkü onlar sizin çocuklarınızı en az sizin kadar düşünen insanlardır. O kurumlar sizin çocuklarınızı sizin kadar koruyup kollamak isteyen sivil toplum kuruluşlarıdır diyor" ifadelerinde bulundu.

13 yılda 900 bin ziyaretçi

Ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Kent Müzesi ve sergiye ilişkin bir konuşma yaptı. İnegöl Kent Müzesi'nin kuruluşunun 13'üncü yılına özel, İnegöl Amatör Futbol Takımları sergisini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Taban, "İnegöl Kent Müzesi 10 Ocak 2009 tarihinde kuruldu. Ancak bunun kuruluşu tam 4 yıl sürdü. Burada defaatle buluştuk, bir araya geldik, sergiler, sunumlar, açılışlar gerçekleştirdik. Müzemizde emeği olan; Kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimiz var. Burası bağış yöntemiyle oluşturulmuş bir müze. Projemizin başından itibaren özverili katkılarını esirgemeyen koordinasyon kurulu üyelerimiz; Nedim Bayram, rahmetli Serdar Rubacı ağabeyimiz, Bayram İnaltekin, İsmail Hakkı Özak ve Ali Osman Olgun ile akademik danışma kurulu üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Burada 13 yılda yaklaşık 900 bin dolayında ziyaretçi ağırladık. Beraberinde de hemen Kent Müzemizin yanı başında 2014 yılında hayata geçirilen Mobilya Müzemiz var. Her iki müzemiz de ilk olma özelliği taşıyor. Bu müzelerimizin yapımın en başta emeği olan Alinur Aktaş Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Çok kıymetli eserler bu müzeler" şeklinde konuştu.

Müzenin 144. sergisi

Kent Müzesinin aynı zamanda şehrin sergilerine de ev sahipliği yaptığını dile getiren Başkan Taban, "Bugün müzemizin 144'üncü sergisini açıyoruz. İnegöl Amatör Futbol Takımları Sergisi. Çok kıymetli büyüklerimiz de bu önemli günde aramızdalar. Bunlar bizim için kıymetli. Nihayetinde gençleri doğru alanlarda pozisyon alabilmesi, spor alanlarında iştigal etmesiyle ilgili bir alan açılmış. Geçmişte bu işler çok büyük zorluklarla da yapılmış. Günümüze doğru geldikçe imkanların fazlalaştığını görüyoruz. Bugünden baktığımızda çok daha amatör ruhla bu işlerin yapıldığını görüyoruz. Turhan Şahin ağabeyimize de teşekkür ediyorum. Sadece bu sergi değil, burada açılmış pek çok serginin oluşmasında emeği var. 100 yıla yakın yaşanmışlığı burada bulabiliyoruz. Sergide 275 adet fotoğraf yer alıyor. Sergimiz aynı zamanda dijital platformlar üzerinden https://dijitalkitap.inegol.bel.tr/ adresinden de yayınlanıyor. 10 Şubat Perşembe gününe kadar da müzemizde ilçe halkımızın izlenimime sunulacak" dedi.

Konuşmalar sonrası 2021 yılında hayatını kaybeden İnegöl Kent Müzesi görevlisi Ali Rıza Alemdar'ın ailesine şükran plaketi takdim edildi. Ardından açılışta bulunan amatör spor kulübü temsilcilerine hediye takdimleri yapıldı. Müzenin 13. yaş pastasının kesimi ve serginin açılış kurdelesinin kesimi sonrası program 275 eserin yer aldığı serginin gezilmesi ile devam etti. - BURSA