İnegöl'ün Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Örnek Daire Tanıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İnegöl'ün Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Örnek Daire Tanıtımı

İnegöl\'ün Kentsel Dönüşüm Projesi\'nde Örnek Daire Tanıtımı
23.07.2025 16:56  Güncelleme: 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl Belediyesi, Turgutalp Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinin örnek dairesini tanıttı. Belediye Başkanı Alper Taban, projenin vatandaşların onayıyla yapıldığını vurguladı.

İnegöl Belediyesi tarafından Turgutalp Mahallesi'nde hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında örnek daire tanıtımı gerçekleştirildi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, projeye ilişkin yaptığı açıklamada "Bu çalışmaları vatandaşa rağmen değil, vatandaşımızın rızasıyla gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Afetlere Karşı Dirençli Şehirler" hedefiyle yola çıkan İnegöl Belediyesi, şehrin ilk kentsel dönüşüm uygulaması olan Turgutalp Kentsel Dönüşüm Projesi'nde önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Barbaros Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Mahmut Esat Bey Caddesi ve Kemalettin Sami Paşa Caddesi'nin kesişim noktasında yer alan 15.3 hektarlık alanda hayata geçirilen projede, hak sahiplerinin tamamında ortalama yüzde 95'inin onayıyla başlamıştı. İlk etap yıkımları tamamlanan projede zemin etüdü çalışmaları ise Hacettepe Üniversitesi'nden akademisyenler eşliğinde gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi'nin garantörlüğünde sürdürülen proje kapsamında, ilk örnek daire düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve yüklenici firma temsilcileri ile bir araya geldi. Burada proje hakkında bilgiler veren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Kentsel dönüşüm örnek daire tamamlandı. Bunu yerinde görmek için geldik. Uzun süredir devam eden çalışmalarımız artık ete kemiğe bürünmeye başladı. Ben bizlere güvenen, inanan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Alper Taban, hastanenin hemen yanındaki hak sahiplerinin yüzde yüz onay verdiği ilk etapta zemin çalışmalarının bilimsel temele dayandırıldığını belirterek, "Hacettepe Üniversitesi'ni çalışmaya dahil ettik. Gerek yüklenici firma gerekse çalışma arkadaşlarım, son derece sağlam, yaşanılabilir, depreme dayanıklı ve mevsim şartlarına uygun yapılar oluşturmak için hazırlıklarını yaptı. Vatandaşlarımızın onayıyla da süreç başlamış oldu" ifadelerini kullandı.

Proje alanında zemin iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Alper Taban, "Bu çalışmaların ardından hemen inşaat süreci başlayacak. Bir yandan birinci etap devam ederken, ikinci ve üçüncü etaplara ilişkin vatandaşlarımıza yazılı bildirimlerimizi yaptık. Ağustos ayı sonunda bu alanların boşaltılmasıyla birlikte söküm, yıkım ve temel çalışmalarına başlanacak" dedi.

Kentsel dönüşüm sürecinin planlı şekilde ilerleyeceğini vurgulayan Başkan Alper Taban, "Bir dişlinin çarkları gibi düşünebilirsiniz. Biri devam edip sona yaklaşırken, diğeri başlamış, bir diğeri de başlama aşamasında olacak. Böylece 7 etaplık bir zincirle proje tamamlanmış olacak" şeklinde konuştu.

Alanyurt bölgesinde de önemli bir dönüşüm süreci başlatıldığını aktaran Başkan Alper Taban, "Alanyurt'ta yaklaşık 90 hektarlık alanda yürüttüğümüz bir çalışma var. Ekiplerimiz ofis hazırlıklarını yapıyor. Vatandaşlarla görüşmeler başlayacak. Yeterli rıza olmadan zaten bu tür bir projeyi uygulamamız mümkün değil. Bu sürecin vatandaşlarımızın memnuniyetiyle ilerlemesini arzu ediyoruz" dedi.

Kentsel dönüşüm sürecinde temel anlayışın "vatandaşa rağmen değil, vatandaşla birlikte" olduğunu vurgulayan Başkan Alper Taban, "Amacımızı, gerekçelerimizi doğru şekilde anlatarak bu süreci yönetmek bizim sorumluluğumuz. Vatandaşlarımızın Allah korusun bir deprem anında yapıların içinden sağ salim çıkmalarını arzu ediyoruz. Bu da ancak dirençli yapılarla mümkün" açıklamasında bulundu.

Vatandaşların merak ettikleri tüm sorular için dönüşüm ofisine başvurabileceğini belirten Başkan Alper Taban, "Kentsel dönüşüm ofisimizi bu yüzden kurduk. Ekiplerimizi de bu yüzden artırıyoruz. Vatandaşlarımız 'Alanyurt'ta ne olacak? Başka bölgelerde süreç nasıl işleyecek?' gibi sorularla ofisimize gelebilir, net bilgi alabilirler" dedi.

39 tip dairenin olduğu ve 2+1 dairenin örneğini incelediklerini ileten Başkan Alper Taban, "Burada en önemli konu; vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini koruyarak, mevcut yapılarına göre daha modern, daha sağlam, daha güzel konutlar sunmak. Metrekarelerde hiçbir eksilme yok. Süreç tamamlandığında vatandaşlarımız burada yeni hatıralar biriktirecek. İnşallah çalışmalar hayırlısı ile tamamlanır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Emlak, Yerel, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl'ün Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Örnek Daire Tanıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Gram altın rekor kırdı Gram altın rekor kırdı
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi “Tayfun Block-4“ü tanıttı Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi "Tayfun Block-4"ü tanıttı
Karşıyaka’ya 15 yıl sonra kötü haber Karşıyaka'ya 15 yıl sonra kötü haber
Galatasaray’dan sakatlık açıklaması Galatasaray'dan sakatlık açıklaması
Trabzonspor Teklic’in sözleşmesini feshetti Trabzonspor Teklic'in sözleşmesini feshetti

16:12
Netanyahu’ya suikast girişimi
Netanyahu'ya suikast girişimi
15:22
Sakarya’daki orman yangını nedeniyle D-650 karayolu Bilecik-Adapazarı istikameti ulaşıma kapatıldı
Sakarya'daki orman yangını nedeniyle D-650 karayolu Bilecik-Adapazarı istikameti ulaşıma kapatıldı
14:28
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır İşte dillendirilen rakam
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam
11:48
Dünya diken üstünde İsrail’i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
10:56
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
21:22
Trump’tan, Obama’ya ’vatana ihanet’ suçlaması: Peşine düşme zamanı geldi
Trump'tan, Obama'ya 'vatana ihanet' suçlaması: Peşine düşme zamanı geldi
21:21
Real Madrid’de 10 numaralı forma sahibini buldu
Real Madrid'de 10 numaralı forma sahibini buldu
21:14
Messi’nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı
Messi'nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı
21:06
Valverde Türkiye’ye geldi Arda Güler’den sürpriz yorum
Valverde Türkiye'ye geldi! Arda Güler'den sürpriz yorum
20:49
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
20:43
İsrail ile Suriye masaya oturuyor
İsrail ile Suriye masaya oturuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 16:59:26. #7.12#
SON DAKİKA: İnegöl'ün Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Örnek Daire Tanıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.