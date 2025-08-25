Çiftlikten kaçan inek hastanenin acil servisine girdi - Son Dakika
Çiftlikten kaçan inek hastanenin acil servisine girdi

Çiftlikten kaçan inek hastanenin acil servisine girdi
25.08.2025 18:45
Çiftlikten kaçan inek hastanenin acil servisine girdi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir inek, besi çiftliğinden kaçarak hastanenin acil servisine girdi. Hastane personeli ve vatandaşların şaşkın bakışları arasında dolaşan inek, bir süre sonra gözden kayboldu.

Tekirdağ'da Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi girişi kısmına gelen inek, görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

İNEK, ACİL SERVİSE GİRDİ

Zafer Mahallesi kırsalındaki besi çiftliğinden kaçtığı öne sürülen bir inek, Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi bölümüne kadar geldi. O anlar görenleri hayrete düşürürken, bazı vatandaşların da gülümsediği görüldü.

O ANLAR KAMERADA

Hastane personeli ve vatandaşların bakışları arasında gezinen inek, bir süre sonra gözden kayboldu. İlginç anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:08
Kabine Ahlat’ta toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Kabine Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor
19:18
Erdoğan, Kabine sonrası duyurdu Merkez Bankası rezervlerinde rekor
Erdoğan, Kabine sonrası duyurdu! Merkez Bankası rezervlerinde rekor
