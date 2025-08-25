Çiftlikten kaçan inek hastanenin acil servisine girdi

Tekirdağ'da Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi girişi kısmına gelen inek, görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

İNEK, ACİL SERVİSE GİRDİ

Zafer Mahallesi kırsalındaki besi çiftliğinden kaçtığı öne sürülen bir inek, Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi bölümüne kadar geldi. O anlar görenleri hayrete düşürürken, bazı vatandaşların da gülümsediği görüldü.

O ANLAR KAMERADA

Hastane personeli ve vatandaşların bakışları arasında gezinen inek, bir süre sonra gözden kayboldu. İlginç anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.