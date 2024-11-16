İngiltere Büyükelçisi Jill Morris, Kayseri'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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İngiltere Büyükelçisi Jill Morris, Kayseri'yi Ziyaret Etti

İngiltere Büyükelçisi Jill Morris, Kayseri\'yi Ziyaret Etti

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek şehrin turizm potansiyelini tanıttı ve İngiliz yatırımcıları Kayseri'ye davet etti. Büyükkılıç, Morris'i Erciyes Kayak Merkezi'ne kış turizmi için davet etti.

16.11.2024 14:42  Güncelleme: 14:43
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İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye- Galler Milli Maçı ve bir dizi ziyaretleri kapsamında Kayseri'ye gelen İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Morris'i Büyükşehir Belediyesi Başkanlık girişinde çiçekle karşılayan ve makamında konuk eden Büyükkılıç, Büyükelçiye 'Zenginlikler Şehri Kayseri' gösterimini izleterek şehrin değerlerini tanıttı.

Büyükkılıç, Büyükelçiyi Erciyes Kayak Merkezi'ne Davet Etti

Konuşmasında İngiltere'den Türkiye'ye gelen turist miktarında 4 milyondan fazla ziyaret ile rekora imza attıklarını dile getiren Büyükelçi Morris, ilişkilerin arttırılması temennisinde bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise Büyükelçi Morris'i kış sezonunda kayak için Kayseri'ye davet ederek, Erciyes Kayak Merkezi hakkında bilgiler verdi. Başkan Büyükkılıç, "Kış turizmi için Türkiye'deki en elverişli şehir Kayseri, bunu iddia değil, gerçek olarak ifade ediyoruz" diyerek, özellikle profesyonel kayakçılar için ideal olan Erciyes Kayak Merkezi'nin ulaşım imkanların iyi olduğunu, belediye yönetimindeki bir kayak merkezi olarak hizmet verdiğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin ticaret altyapısından da bahsederek, İngiliz yatırımcıları Kayseri'ye yatırım yapmaya davet etti.

Ziyarette son olarak ise Büyükelçi Morris, "Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyoruz" diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen, Ali Hasdal ve Mücahid Soyak da eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi Morris ve heyeti ile Büyükşehir Parkı'nda hatıra fotoğrafı da çektirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İngiltere Büyükelçisi Jill Morris, Kayseri'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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