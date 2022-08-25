İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu

İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles'un uzaktan kuzeni Charles Villiers'ın geçtiğimiz hafta Perşembe günü başkent Londra'nın Marylebone bölgesindeki bir otel odasında temizlik çalışanı tarafından ölü bulunduğu bildirildi.

İNTİHAR ETTİ

İngiliz basını tarafından yapılan haberlere göre, çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan ve yakın zamanda iflas eden 59 yaşındaki Villiers otel odasında intihar etti.

AKIL SAĞILIĞINDAN ENDİŞE DUYULDU

Villiers'ın geçtiğimiz haftalarda bir arkadaşının evinde kaldığı daha sonra ise Yunanistan'daki başka bir arkadaşının yatına yerleştiği öğrenildi. Ancak arkadaşının Villiers'in akıl sağlığından endişe duyduğu ve onu bir kliniğe gitmesi için ikna ettiği ifade edildi. Ülkeye dönen Villier'sin kliniğe gitmek yerine otele yerleştiği kaydedildi.

İNGİLTERE'NİN EN UZUN SÜREN BOŞANMA DAVASI

Charles Villiers ve 62 yaşındaki eşi Emma Villiers 2012 yılında ayrılma kararı almış, 2014 yılında ise boşanma davası açmıştı. İngiltere'de en uzun süren boşanma davalarından biri olan dava sürecinde ikili, son 8 yılda 5 farklı mahkemede hakim karşısına çıkmıştı. Haziran ayında temyiz mahkemesinde görülen davada yargıçlar, Villiers'in eski eşine 10 bin sterlin nafaka ödemesine karar vermiş ancak Villiers nafakaya ödeyecek mali gücü olmadığı konusunda ısrar etmişti.