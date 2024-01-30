 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İngiltere'den Hindistan'a pedal çevirerek giden gönüllüler Muş'ta - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'den Hindistan'a pedal çevirerek giden gönüllüler Muş'ta

Mülteci çocuklara dikkat çekmek ve yardım toplamak amacıyla İngiltere'den Hindistan'a pedal çevirerek yola çıkan Tom Sutton ve Ben Tidy, 5 bin kilometrelik yolculuklarının ardından Muş'a ulaştı. Muş'ta konakladıkları süre boyunca mülteci çocuklar için farkındalık oluşturmayı ve yardımseverlik bilincini artırmayı amaçlayan gönüllüler, Muş halkının ilgisi ve desteğiyle karşılandı. Yolculuklarına bir gün dinlenerek devam edecek olan gönüllüler, uluslararası dayanışma ve yardımlaşma mesajlarını ön plana çıkararak toplumsal duyarlılığı arttırdı.

İngiltere\'den Hindistan\'a pedal çevirerek giden gönüllüler Muş\'ta
30.01.2024 - 11:23,
Abone Ol

İngiltere'den Hindistan'a gitmek üzere 15 Eylül'de mülteci çocuklara dikkat çekmek amacıyla yola çıkan Tom Sutton ve Ben Tidy, 5 bin kilometrelik yolculuklarının ardından Muş'a ulaştı.

İngiltere'den mülteci çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve yardım toplamak amacıyla pedal çevirerek Hindistan'a gitme kararı alan Tom ve Ben, etkileyici bir yolculuğun ardından Muş'a ulaştı. 5 ay boyunca pedal çevirerek yaklaşık 5 bin kilometrelik mesafeyi kat eden gönüllüler, konakladıkları Muş'ta halk tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Muş'ta gerçekleştirdikleri konaklama sırasında Tom ve arkadaşı, mülteci çocuklar için farkındalık oluşturmayı ve yardımseverlik bilincini artırmayı amaçladıklarını anlattı. Muşluların ilgisi ve desteğiyle güçlenen bu anlamlı girişim, uluslararası dayanışma ve yardımlaşma mesajlarını ön plana çıkararak toplumsal duyarlılığı arttırdı. Çay ocağında bulunan sobanın etrafında vatandaşlarla anlaşmaya çalışan gönüllü arkadaşlar, limonlu çay ikramını geri çevirmedi. Limonlu çayı çok beğendiklerini el işaretleri ile anlatan gönüllüler, bir gün dinlendikten sonra tekrar yola koyulacaklar.

Tom Sutton, mülteci çocuklar için 15 Eylül'de İngiltere'den Hindistan'a doğru yolla çıktıklarını söyledi.

Gönüllülere kahvede çay ısmarlayan vatandaşlardan Fevzi Bingöl ise "İngiltere'den iki gönüllü, mülteci çocuklar için yola çıkmış. İngiltere'den Hindistan'a kadar mülteci çocuklar için pedal çeviren bu iki arkadaş Muş'ta konakladı. Biz de onları misafir ederek limonlu çay ikram ettik. Bu arkadaşları buradan Hindistan'a hoşlukla yolcu etmek istiyoruz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

India, Eylül, Çay, Muş, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İngiltere'den Hindistan'a pedal çevirerek giden gönüllüler Muş'ta - Son Dakika


12:20
AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'ni tanıttı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'ni tanıttı
12:09
Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
11:51
Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:42
Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33
Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33
Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu

Son Dakika
12:20 AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'ni tanıttı
12:09 Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:42 Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33 Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23 Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19 TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 12:29:29. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'den Hindistan'a pedal çevirerek giden gönüllüler Muş'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement