İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Şırnak ve Hakkari uyarısına tepki - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Şırnak ve Hakkari uyarısına tepki

Hizmet-İş Sendikası Şırnak Şube Başkanı Nevzat Uysal, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Şırnak ve Hakkari'ye seyahat uyarılarına tepki göstererek, bu iftiraların bölgeyi karalamaktan başka bir şey olmadığını belirtti. Uysal, Şırnak ve Hakkari'nin huzurlu ve güvenli bölgeler olduğunu vurgulayarak, İngiltere'nin gerçek dışı açıklamalarının amacının bölgenin imajını karalamak olduğunu söyledi.

28.06.2024 11:04
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye seyahat eden vatandaşlarına "Şırnak ve Hakkari'ye gitmeyin" uyarılarına tepki gösteren Hizmet-İş Sendikası Şırnak Şube Başkanı Nevzat Uysal, bunun bölgeyi karalamaktan başka bir şey olmadığını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Şırnak ve Hakkari'ye turistik ziyarette bulunmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu açıklamaya Hizmet-İş Sendikası Şırnak Şube Başkanı Nevzat Uysal'dan tepki geldi. Uysal, "Şırnak ve Hakkari'ye yönelik yapılan bu iftiralar hiçbir şekilde kabul edilemez. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik son derece haksız ve yanlı seyahat uyarılarını şiddetle kınıyoruz. Özellikle Şırnak ve Hakkari illerimize yönelik yapılan bu iftiralar, hiçbir şekilde kabul edilemez. Şırnak ve Hakkari, Türkiye'nin en huzurlu ve güvenli bölgelerinden olup, burada yaşayan insanların can ve mal güvenliği tam anlamıyla sağlanmıştır. İngiltere'nin bu tür gerçek dışı ve provoke edici açıklamalar yapması, art niyetli ve kasıtlıdır. Bu tür mesnetsiz iddialar, bölgemizin imajını karalamaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na seslenen Uysal, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kendi işinize bakın ve Türkiye'yi karalamaktan vazgeçin. Şırnak ve Hakkari halkı olarak bu tür alçakça iftiralara prim vermeyeceğiz. Bölgemizin huzurunu bozmak isteyen her türlü girişime karşı dimdik ayaktayız ve buna izin vermeyeceğiz. Bölgemize yönelik bu tür asılsız açıklamalar, İngiltere'nin güvenilirliğini ve ciddiyetini zedelemektedir. İngiltere Dışişleri Bakanlığını gerçekleri çarpıtmaktan vazgeçmeye ve bölge hakkında doğru bilgi edinmeye davet ediyoruz. Şırnak ve Hakkari, her türlü güvenlik tedbirinin alındığı ve misafirperverliği ile tanınan illerimizdir. Bu vesileyle İngiltere'yi aklını başına almaya ve bu tür yanlı açıklamalardan vazgeçmeye çağırıyoruz. Şırnak ve Hakkari halkı olarak bölgemize yönelik her türlü saldırıya karşı tek yürek olup, mücadele edeceğiz." - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Şırnak ve Hakkari uyarısına tepki - Son Dakika

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