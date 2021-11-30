İnhisar-Eskişehir karayolu devrilen ağaç yüzünden bir süre ulaşıma kapandı - Son Dakika

İnhisar-Eskişehir karayolu devrilen ağaç yüzünden bir süre ulaşıma kapandı
30.11.2021 10:58
Bilecik'te kuvvetli fırtınadan devrilen ağaç İnhisar-Eskişehir karayolunu bir süreliğine trafiğe kapattı.
Bilecik'te kuvvetli fırtınadan devrilen ağaç İnhisar- Eskişehir karayolunu bir süreliğine trafiğe kapattı.
Bilecik'in İnhisar ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İnhisar-Eskişehir- Mihalgazi karayolu üzerinde Akkum ve Karaağaç mahallelerine giden yoldan kuvvetli fırtınadan dolayı yıkılan ağaçlar yolu kapatarak trafiği engelledi. Elektrik tellerinde de hasar neden olan ağaç İnhisar Belediyesi tarafından kesilerek yol trafiğe açıldı. - BİLECİK
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