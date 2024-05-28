Bilecik'in İnhisar ilçesinde hayata geçecek yeni projeler değerlendirildi.
İnhisar İlçe Kaymakamı Furkan Recep Nalbant'ın başkanlığında, Belediye Başkanı Nihal Arslan ve İlçe Tarım Müdürü Orhun Kadir Herdoğan'ın katılımlarıyla hayata geçecek yeni projelerin değerlendirilmesi yapıldı. İlçe Müdürü Herdoğan, Kaymakam Nalbant'a projeler hakkında detaylı bilgiler aktardı. - BİLECİK
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