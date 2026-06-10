Başkan Hamamcı, İnönü\'nün gelişimine katkı sağlayacak projeler için çalışıyor

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçede yürütülen hizmet ve yatırımların yanı sıra Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirdiği temaslarla ilçe gelişimine katkı sağlayacak projeler için çalışmalarını sürdürüyor.

Haziran ayında İnönü Belediyesi ile Güngören Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolü ile iki belediye arasındaki kardeş belediye süreci resmiyet kazandı. İstanbul Güngören Belediye Başkanı Dr. Bünyamin Demir ve İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın girişimleriyle hayata geçirilen protokol kapsamında; kültürel faaliyetler, kurumsal iş birliği ve belediyecilik uygulamalarına yönelik ortak çalışmalar yürütülecek.

Planlanan projeler değerlendirildi

İstanbul'daki temaslarının ardından Ankara'da da çeşitli ziyaretlerde bulunan Başkan Hamamcı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver'i makamında ziyaret etti. Görüşmede İnönü ilçesinde devam eden çalışmalar ile planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Hamamcı ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir'i de ziyaret ederek ilçede yürütülen hizmetler ve hazırlık aşamasındaki yeni projeler üzerine istişarelerde bulundu.

İnönü Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçeye daha kaliteli ve etkin hizmet sunabilmek amacıyla yeni proje ve iş birlikleri geliştirmek için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi. - ESKİŞEHİR