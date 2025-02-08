İnönü Belediyesi İftar Programını İptal Etti, Bütçeyi İhtiyaç Sahiplerine Dağıtacak

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İnönü Belediyesi iftar programlarının bütçesini ihtiyaç sahiplerine erzak olarak dağıtılacağı şeklinde açıklama yaptı.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak ramazan ayında düzenlenen İftar Programı, bu yıl Başkan Serhat Hamamcı'nın talimatıyla iptal edildi. İnönü belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, alınan karar sonrası iftar bütçesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak olarak dağıtılacak. Başkan Hamamcı, iftar programı için ayrılan bütçenin tamamının ihtiyaç sahibi ilçe sakinleri için erzak olarak dağıtılacağını duyurdu. Yapılan iptal ile paylaşma, dayanışma ve hoş gör ayı olan Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımı olarak dağıtılacağını belirtildi. - ESKİŞEHİR