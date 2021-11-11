İnönü'de 25 bin fidan geleceğe nefes olacak - Son Dakika

Eskişehir'in İnönü ilçesinde 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Ol' kampanyasında İsmetpaşa Mahallesi ağaçlandırma sahasında 25 bin fidan toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Ol' sloganı ile ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan İnönü İsmetpaşa Mahallesi ağaçlandırma sahasındaki fidan dikim etkinliğine İnönü Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, muhtarlar, kurum amirleri, ilçede eğitim gören öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Ağaçlandırma sahasında bulunan 45 hektarlık alanda kızılcık, ıhlamur, ahlat, alıç, badem, zerdali, lavanta, kekik ve adaçayı türlerinden 25 bin adet fidan toprakla buluşarak geleceğe nefes olacak. - ESKİŞEHİR