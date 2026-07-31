İnönü’de bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları - Son Dakika
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İnönü’de bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları

İnönü’de bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları
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İnönü Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

İnönü Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı ve yapılacak çalışmalarla ilgili gerekli talimatları verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Otosan Blokları'nın çevresinde bulunan üç ayrı yolda iş makineleriyle granür malzeme serilerek yol yapım çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca çevre duvarlarında bakım ve yenileme çalışmaları yapılırken, bobcat ve kepçe yardımıyla çevre düzenlemesi tamamlandı. Bölgedeki kaldırımların bakım ve temizliği ile çim biçme ve genel çevre temizliği çalışmaları da ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Çalışmaları değerlendiren İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, belediye ekiplerinin ilçenin her noktasında hizmet üretmeye devam ettiğini belirterek, vatandaşların daha düzenli ve yaşanabilir bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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