İnönü\'de büyük bayram coşkusu

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Eskişehir İnönü İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı, düzenlenen törenle kutlandı.

İnönü İlçesinde İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen kutlama programına İnönü İlçe Kaymakamı Ahmet Yıldız, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İlçe Kurum Amirleri, Okul Müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İnönü İlçe Kaymakamı Ahmet Yıldız ve İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın ilçe halkını ve öğrencileri selamlaması ile başladı. Selamlama merasiminin ardından İlçe Kaymakamı Ahmet Yıldız, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi. İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Bayramımızın 101. Yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz vatanımız uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve dua ile yad ediyorum" dedi. İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen tören öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okunması, koro, Cumhuriyet Oratoryosu ve öğrencilerden oluşan halk oyunları gösterileri sonrası okulların tören geçidi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR