18 Mart Şehitleri Anma Günü Töreni

Eskişehir'in İnönü ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi.

Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, ilçede bulunan Şehit Jandarma Asteğmen Ali İhsan Aydın ve Şehit Polis Memuru İbrahim Gülten'in kabirleri ziyaret edilerek dualar okundu. Törenin ardından Vehbi Koç İlkokulu'nda devam eden programda İnönü eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan anma programına geçildi. Törende Kur'an-ı Kerim tilaveti, günün anlam ve önemi ilişkin konuşma, oratoryo ve şiir okumaları ile devam etti. Anma programının sonunda 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısı ile ilçe içerisinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdimiyle sona erdi. İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Ahmet Yıldız, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı ve kurum amirleri katıldı. - ESKİŞEHİR