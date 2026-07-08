İnönü TOKİ konutlarında Martlı Suyu çalışmaları tamamlanma aşamasında

Eskişehir'in İnönü ilçesinde yapımı tamamlanan 128 konutluk TOKİ yerleşim alanına Martlı Suyu ulaştırılması amacıyla başlattığı altyapı çalışmalarında sona yaklaştı.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kazı işlemleri tamamlanırken, suyu taşıyacak boruların döşenmesi ve hat bağlantıları da gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bir sonraki aşamada Martlı Suyu ana hattına bağlantının yapılacağı, ardından dolgu çalışmalarının tamamlanmasıyla TOKİ yerleşim alanında inşa edilen sokak çeşmesinden Martlı Suyu'nun akmaya başlayacağı bildirildi.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçenin simgesi haline gelen Martlı Suyu'nu TOKİ sakinleriyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "128 konuttan oluşan TOKİ yerleşim alanımızda yaşayan vatandaşlarımız, çok kısa süre içerisinde Martlı Suyu'na sokak çeşmesinden ulaşabilecek. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak hizmeti vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız." dedi. - ESKİŞEHİR