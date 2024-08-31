İnşaat ustalarının depremlerde cezai sorumluluğu olmalı - Son Dakika
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İnşaat ustalarının depremlerde cezai sorumluluğu olmalı

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Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin, inşaat ustalarının da depremlerde cezai sorumluluğunun olması gerektiğini belirtti. Şahin, inşaat ustalarının yargılanmasıyla birlikte diğer paydaşların da disiplin altına alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Şahin Edirne'de kentsel dönüşümün şart olduğunu ifade etti ve eski binaların mutlaka kentsel dönüşüme girmesi gerektiğini söyledi.

31.08.2024 13:21
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(EDİRNE) - Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin, inşaat ustalarının da depremlerde cezai sorumluğunun olması gerektiğini söyledi. Şahin, "Siz depremde bir hatadan dolayı bir bina yıkılıyorsa ve bunda ustalık hatası varsa nasıl şantiye şefi, müteahhit, mühendis yargılanıyorsa ustanın da yargılanması lazım ki, siz o paydaşları disiplin altına almanız lazım" dedi.

Şahin, bugün bir restoranda basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, inşaat ustalarının sorumluğunun arttırılması gerektiğini, müteahhitliğin bir meslek olmadığını ifade etti. Şahin, Edirne'de kentsel dönüşüm şart olduğunu dile getirdi.

"Konfor alanları çok geniş"

Şahin, şunları kaydetti:

"Sistem üzerinden herhangi bir ceza uygulamadığımız için konfor alanları çok geniş. Siz vatandaşa, ustaya kırmızı ışıkta her geçtiğinde ceza yazmazsanız, kırmızı ışıkta geçtiğini haklı sanıyor. Siz depremde bir hatadan dolayı bir bina yıkılıyorsa ve bunda ustalık hatası varsa nasıl şantiye şefi, müteahhit, mühendis yargılanıyorsa ustanın da yargılanması lazım ki, siz o paydaşları disiplin altına almanız lazım. Disiplin sağlayamazsanız sadece bir kişi için ya da yapı denetim işinden ya da müteahhit üzerinden sistemi terbiye edemeyiz. Yapı denetim sadece yap, sat müteahhitlerin de var. Müteahhit tanımının çok iyi yapılması lazım. Müteahhit yatırımcı mı meslek mi? Onların masaya yatırılması lazım. Bizim kanaatimizce yatırımcı, meslek değil. Odaları yok, üniversitede bölümleri yok. Lisansları yok. Sadece yatırım amaçlı bunu da kriterlerinin çok iyi seçilmesi, analiz edilmesi lazım.

"Kentsel dönüşüme girmezsek deprem bizi dönüştürüyor"

Edirne'de 10 tane yapı denetim firmamız, 3 laboratuvarımız var. 131 denetçi mühendisimiz var. 332 yardımcı kontrol elemanımız var. Yaklaşık 85 teknikerimiz sahada. Meslektaşlarımız bugüne kadar 7 milyonun üzeri binayı denetlemişler, Edirne'de geçmiş denetimden. Şu anda da 3 milyon 80 bin metrekare inşaat denetliyorlar. 2 bin 501 tane aktif inşaattan sorumlular. Hep eski binalar yıkıldığı için gözüm eski binalara gidiyor. Edirne'de kentsel dönüşümün olması gerektiğine inanıyorum. Bazı caddelerde gördüm, fotoğrafladım da. Eski binaların mutlaka kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Biz kentsel dönüşüme girmezsek deprem bizi dönüştürüyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İnşaat ustalarının depremlerde cezai sorumluluğu olmalı - Son Dakika

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