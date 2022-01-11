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"İnsan hayatındaki en değerli şey ahlak" - Son Dakika

"İnsan hayatındaki en değerli şey ahlak"

11.01.2022 12:40
"İnsan hayatındaki en değerli şey ahlak"

Kütahya Valisi Ali Çelik, kamunun, özel hayatın, toplumsal yaşamın kendini yenilerken yaşadığı sıkıntıları, sevinç ve mutlulukları basın aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulduğunu ifade etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, kamunun, özel hayatın, toplumsal yaşamın kendini yenilerken yaşadığı sıkıntıları, sevinç ve mutlulukları basın aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulduğunu ifade etti.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Çelik, insanların hayatlarındaki en değerli şeyin iş ahlakı ve ahlak olduğunu dile getirdi.

Vali Çelik, "İlkeli ve ahlaklı yaşamanın çok değerli olduğuna inanan biriyim. Gazetecilik tam bunun göbeğinde yer alıyor. Doğru ve tarafsız bilgilendirme, kamuoyunun haber alma özgürlüğünü ve hüviyetini sağlanması için metot geliştirme tam da bu işin göbeğinde. Bu yönüyle de yaptığınız iş gerçekten çok değerli. Sizlerin bu süreci yürütmenizdeki çabanız da ayrıca memnuniyet verici. Kütahya özelinde konuşacak olursak herkesin derdi bu ülkenin ve şehrin daha iyiye gitmesidir. Gazetecilerin haber alma veya verme dışında görevi olmamasına rağmen ülkesi veya Kütahya için bir şeyler yapma çabası da çok kıymetli" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'İnsan hayatındaki en değerli şey ahlak' - Son Dakika


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