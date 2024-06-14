'İnsani Yardım Tatbikatı-2024' seçkin gözlemci günü tamamlandı

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), afet ve acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarını ve faaliyetlerini, kamu kurum kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde icra edebilmek amacıyla düzenlediği 'İnsani Yardım Tatbikatı-2024'ün seçkin gözlemci günü tamamlandı.

Senaryo gereği, İstanbul merkezli canlandırılan depremde, çok sayıda ev ve iş yerinin yıkıldı buna bağlı olarak enkaz altında çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. TRT Radyo tarafından yapılan anons ile depremin şiddetini 7.1 olarak duyuruldu.

DAK Timi'nin Sikorksy ile alana inişleri nefes kesti

Anonsun ardından deprem sonrası yıkıma uğrayan alanların üzerinde TSK'ya ait Cougar tipi helikopterle havadan keşif uçuşu gerçekleştirildi. Uçuşun ardından DAK timi, Sikorsky ile afet bölgesine iniş yaptı. Arama kurtarma köpeklerinin bölgeye indirilirken DAK Timi önce depremzedelerin yakınlarını sakinleştirdi ardından enkaz altında kalan vatandaşların yer tespiti için yaralılar ile iletişim kurmaya çalıştı. Enkaz altında canlı tespitinin ardından dinleme cihazlarıyla belirlenen noktalarda çalışma başlatıldı. Çalışma esnasında gaz ve elektrik kaçaklarına karşı önlemler alırken çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Tespit edilen noktalardaki depremzedeler UMKE ekibince çıkarılarak hastanelere sevk edildi. Tatbikat kapsamında ceset arama kurtarma köpeklerinin hayatını kaybedenlerin yerini tespit etmesinin ardından da cenaze nakil aracıyla tahliye edilmeleri ile tatbikat başarılı şekilde sonlandırıldı.

'Personel sayımız 10 bin 426'ya çıkarılmıştır'

Tatbikatın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İnsani Yardım Tugay Komutanı Piyade Albay Hikmet Erdoğdu, "Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı yaşanan her türlü doğal afet sonrası talep edildiğinde afet bölgesine gönderilecek silahlı kuvvetlerinin ilk unsurudur. Birliğimiz, 6 Şubat 2023 asrın felaketinde sonrası tüm unsurlarıyla afet bölgesinde görev yapmıştır. Doğal afet arama kurtarma birliklerimiz bölgede arama kurtarma görevini icra ederken lojistik unsurlarımızda mutfak, fırın, banyo, çamaşırhane gibi tesisler kurup işletmiştir. Yaşanan büyük felaketten alınan dersler kapsamında devletimizin tüm kurumları gibi Bakanlığımızın koordinatörlüğünü afet ve acil durumlarına yönelik aldığımız tedbirleri gözden geçirdik. Alınacak ilave tedbirleri belirledik ve bu yönde çalışmalarımıza başladık. AFAD'ın başlattığı arama kurtarma da hedef 100 bin projesi kapsamında İnsani Yardım Tugayı'na ilave 2 Doğal Afet taburumuz kurularak tabur sayısı 3'e çıkarıldı. İstanbul'da da 2 DAK bölüğümüz kuruldu. DAK birliklerimiz tarafından uluslararası ortamda da görev yapabilecek 80'er kişilik 11 ağır seviye arama kurtarma ekibi teşkil edildi. İstikam birliklerimiz tarafından 38'er kişilik 12 orta seviye arama kurtarma ekibi teşkil edildi. Diğer birliklerimiz tarafından da 18'er kişilik 505 adet depremde arama kurtarma ekibi teşkil edildi. Böylece arama kurtarma personel sayımız 10 bin 426'ya çıkarılmıştır. Ayrıca arama kurtarma ekiplerine ilave olarak afet durumunda kullanılmak üzere her biri 366 personelden oluşan 45 emniyet asayiş ve yardım taburu teşkil edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'Mehmetçik afet destek projesi başlatıldı'

Erdoğdu, şu ana kadar yaklaşık 6 bin personelimizin sertifikalı arama kurtarma eğitimi verildiğini belirterek, "Arama kurtarma personeli yetiştirmek maksadıyla AFAD'da verilen kentsel arama kurtarma eğitici eğitimine tugayımızdan 68 personel katılmış, AFAD tarafından birliklerimize 10 adet arama kurtarma eğitim alanı yapılmıştır. Ulusal ve uluslararası çapta kamu kurum ve kuruluşlarla ortak eğitim ve tatbikatlar planlanıp icra edilmeye başlamıştır. Madencilerimizin kullandığı tekniklerin arama kurtarma da çok faydalı olduğu görüldüğünden personelimize madenci teknikleri eğitimi aldırılmaya başlanmıştır. Depremde yardımların bir bütünlük içerisinde verilmesinin uygun olacağı değerlendirildiğinden içinde tüm yaşam ünitelerinin bulunduğu 'Mehmetçik Afet Destek Projesi' başlatılmış ve örnek bir Mehmetçik afet üssü Tekirdağ'da kurulmuştur. Afetlere yönelik hazırlıklarımız devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Sincan'daki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlasında TSK İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Taburu koordinasyonunda yapılan tatbikata; AFAD, Türk Kızılay, UMKE, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Sincan Belediyesi ekip ve araçları katıldı. Tatbikatı Bulgaristan Ataşe ve Maldivler Savunma Ataşe personeli de izledi. - ANKARA