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İpekyolu Belediyesi hastaları unutmadı, tedavi gören hastalar için etkinlik düzenlendi - Son Dakika

İpekyolu Belediyesi hastaları unutmadı, tedavi gören hastalar için etkinlik düzenlendi

04.02.2022 18:36

İpekyolu Belediyesi hastaları unutmadı, tedavi gören hastalar için etkinlik düzenlendiVAN Van'ın İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü münasebetiyle Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Onkoloji Bölümünde tedavi...

İpekyolu Belediyesi hastaları unutmadı, tedavi gören hastalar için etkinlik düzenlendi

VAN Van'ın İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü münasebetiyle Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Onkoloji Bölümünde tedavi gören hastalar için bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Birol Duman, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü ve İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Dr. Semra Gümüş katıldı. Başkan Vekili Aydın'ı YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, Medikal Onkoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Ramazan Esen ile Dr. Öğretim Üyesi Umut Çakıroğlu karşıladı.

Burada günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, "Kanser hastalığına karşı artık her zamankinden daha uyumlu ve koordineli bir mücadeleye ihtiyaç duyuyoruz. Bu doğrultuda gerek Sağlık Bakanlığımız gerekse taşra teşkilatlarında kanser ile ilgili farkındalık oluşturma ve kanserle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hızla ilerliyor. Tüm insanların birey, aile ve toplum üzerindeki kanserin etkilerini azaltmaya yönelik tedbir alacak gücünün var olduğunu ve Dünya Kanser Günü vesilesiyle kansere karşı mücadelede bir fark oluşturabileceğini düşünüyorum. Bugün burada bu vesile ile hastalarımızı ve yakınlarını ziyaret etme olanağına sahip olduk. İnanıyorum ki bu bir süreç ve tüm hastalarımız bu süreci başarı ile tamamlayıp buradan sağlıkla taburcu olacaklar. Alanında çok iyi doktorlarımız var. Bu konuda üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları fazlasıyla yerine getiriyorlar. Tüm hastalarımıza acile şifalar diliyorum" dedi.

İlçe Sağlık Müdürü ve Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Dr. Semra Gümüş ise erken teşhis ve tanının hayat kurtarabileceğini ifade ederek, "Kanser, dünyada ve ülkemizde ölüm sıralamasında kalp ve damar hastalıklardan sonra ikinci sırada gelen önemli bir toplum sağlığı problemidir. Bu konuyla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla tüm dünyada 4 Şubat, kansere yönelik bilincin ve farkındalığın artırılması amacı ile Dünya Kanser Günü olarak belirlenmiştir. Kanser oluşumunun yüzde 90-95'inden çevresel etkenler sorumludur. Kötü beslenme, hareketsiz yaşam, tütün kullanımı, alkol kullanımı, güneş ışığının zararlı etkilerine maruz kalma gibi kanser oluşumunda etkisi olan çevresel etkenlerin kontrol altına alınmasıyla kansere yakalanma oranı azalacaktır. Doğru korunma stratejileri ile kanserlerin üçte birini önlemek mümkündür. Kanser hayatı tehdit edici, ancak alınacak tedbirlerle önlenebilir, erken tespit edildiğinde de tedavi edilebilir bir hastalıktır. Dolayısıyla sağlıklı yaşam davranışları ile kansere karşı korunabilmekte ve tarama programları sayesinde erken teşhis konularak bireylerin yaşam süreleri uzatılabilmektedir. Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında ilçemizde ücretsiz olarak hizmet veren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde rahim ağzı (serviks), kolon, meme kanserlerinin taraması yapılarak bu kanserlere karşı erken teşhis edilmesi sağlanabilmektedir. Tüm vatandaşlarımızdan erken ve tanı konusunda duyarlı olmalarını ve bu konuda çok özverili davranmalarını rica ediyoruz" dedi.

Program hasta yakınları ve çalışanlar için hazırlanan mini kokteyl ve müzik dinletisi ile devam ederken, Kaymakam İhsan Emre Aydın, hastalara çeşitli hediyeler vererek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İpekyolu Belediyesi hastaları unutmadı, tedavi gören hastalar için etkinlik düzenlendi
İpekyolu Belediyesi hastaları unutmadı, tedavi gören hastalar için etkinlik düzenlendi
İpekyolu Belediyesi hastaları unutmadı, tedavi gören hastalar için etkinlik düzenlendi

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İpekyolu, Hisarcık, Kanser, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İpekyolu Belediyesi hastaları unutmadı, tedavi gören hastalar için etkinlik düzenlendi - Son Dakika


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